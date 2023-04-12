HaberlerGaleriEvde Bakım Maaşı yatan iller listesi güncel | 12 Nisan evde bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet sorgulama ekranı
Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi güncel | 12 Nisan evde bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet sorgulama ekranı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Normal şartlarda 15'i ila 30'u arasında hesaplara geçen evde bakım parası Ramazan Bayramı sebebiyle hesaplara erken geçmeye başladı mı merak ediliyor. Evde bakım maaşı hem SMS ile hem de e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte detayları...