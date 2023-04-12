Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi güncel | 12 Nisan evde bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL

Evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri nisan ayı itibarıyla henüz yatırılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor.