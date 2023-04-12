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Haberler Galeri Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi güncel | 12 Nisan evde bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet sorgulama ekranı

Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi güncel | 12 Nisan evde bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet sorgulama ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Normal şartlarda 15'i ila 30'u arasında hesaplara geçen evde bakım parası Ramazan Bayramı sebebiyle hesaplara erken geçmeye başladı mı merak ediliyor. Evde bakım maaşı hem SMS ile hem de e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 08:52
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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi güncel | 12-13-14-15-16 Nisan evde bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller listesi merak konusu oldu. Belli bir düzene göre hesaplara geçen evde bakım parası ile ilgili detaylar araştırılıyor. Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların bakımını üstlenen yakınlarına yatan destek ödemesinin Ramazan Bayramı sebebiyle hesaplara erken yatması bekleniyor. Peki 12 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi güncel | 12-13-14-15-16 Nisan evde bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL

Evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri nisan ayı itibarıyla henüz yatırılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor.

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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi güncel | 12-13-14-15-16 Nisan evde bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet sorgulama ekranı

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi güncel | 12-13-14-15-16 Nisan evde bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet sorgulama ekranı

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

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Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi güncel | 12-13-14-15-16 Nisan evde bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet sorgulama ekranı

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.