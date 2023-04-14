HaberlerGaleriTalepler listelendi, en az 11.500 TL! 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! TYP, belediye işçileri, uzman çavuş, kamu işçisi...
Talepler listelendi, en az 11.500 TL! 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! TYP, belediye işçileri, uzman çavuş, kamu işçisi...
SON DAKİKA! Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 bin işçinin Toplu İş Sözleşmeleri için detaylar netleşiyor. İki yıllık zam ve mali sosyal hakların belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve birçok ilimizde hissedilen deprem felaketi sonrasında ertelenen görüşmelerin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yuzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı.