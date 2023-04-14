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Haberler Galeri Talepler listelendi, en az 11.500 TL! 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! TYP, belediye işçileri, uzman çavuş, kamu işçisi...

Talepler listelendi, en az 11.500 TL! 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! TYP, belediye işçileri, uzman çavuş, kamu işçisi...

SON DAKİKA! Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 bin işçinin Toplu İş Sözleşmeleri için detaylar netleşiyor. İki yıllık zam ve mali sosyal hakların belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve birçok ilimizde hissedilen deprem felaketi sonrasında ertelenen görüşmelerin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yuzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 08:40
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Talepler listelendi, en az 11.500 TL! 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! TYP, belediye işçileri, uzman çavuş, kamu işçisi...

700 bin kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak zam kararına kitlendi. Kamuda çalışan 700 bin işçi için Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Talepler masaya gelirken tekliflerin bir tanesi öne çıkıyor. Bayramlarda ikramiye ödemesi yapılacak. Belediye işçileri de bu süreçte masaya geldi. Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) heyetleri ile bakanlıkta bir araya geldi. İşte, 700 bin işçi için zam görüşmelerinin detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Talepler listelendi, en az 11.500 TL! 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! TYP, belediye işçileri, uzman çavuş, kamu işçisi...

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığında son durumu açıkladı.

Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yuzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı.

İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.

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Talepler listelendi, en az 11.500 TL! 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! TYP, belediye işçileri, uzman çavuş, kamu işçisi...

Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

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  • 30
Talepler listelendi, en az 11.500 TL! 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! TYP, belediye işçileri, uzman çavuş, kamu işçisi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü Görüşmeleri kapsamında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) heyetleri ile bakanlıkta bir araya geldi.

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Talepler listelendi, en az 11.500 TL! 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! TYP, belediye işçileri, uzman çavuş, kamu işçisi...

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu mali konularda görüşmelerini sürdürüyor.

İşçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş'in birlikte hareket ettiği görüşmelerde işveren tarafını ise Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) temsil ediyor. İşçi tarafının masaya getirdiği ilk teklif taban maaş ile ilgili oldu.