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Haberler Galeri 12 Nisan 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

12 Nisan 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

"Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu altın alıp satmak isteyenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. 12 Nisan 2023 Salı gününde gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları merak konusu oluyor. Altın fiyatları, bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki, gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL oldu? İşte, altın alış-satış fiyatı...

Giriş Tarihi: 12.04.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 09:34
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12 Nisan 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve altın alıp, satmak isteyenler tarafından sıklıkla takip ediliyor. Altında yaşanan iniş ve çıkışlar devam ediyor. Altın fiyatları 12 Nisan Çarşamba sabahı itibarıyla yukarı ve yeşil yönlü hareketlilik gösteriyor. Peki, Altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 12 Nisan çeyrek, yarım, tam, ata altın güncel fiyat listesi...

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12 Nisan 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

12 NİSAN 2023 ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 12 Nisan günü kaydedilen verilere göre 2.006,13 lira alış ve 2.050,29 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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12 Nisan 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

GRAM ALTIN FİYATLARI

1.288,35

1.296,56

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12 Nisan 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN/ONS ($) FİYATI

2.003,40

2.003,83

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12 Nisan 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

YARIM ALTIN FİYATI

3.999,65

4.100,53