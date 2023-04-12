12 Nisan 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

"Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu altın alıp satmak isteyenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. 12 Nisan 2023 Salı gününde gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları merak konusu oluyor. Altın fiyatları, bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki, gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL oldu? İşte, altın alış-satış fiyatı...