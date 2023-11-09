Emeklinin kök aylığı+ek ödemesine %52.83'lük zam hesaplandı! SSK, Bağ-Kur, Tarım taban maaşlara refah payıyla 5 rakamlı artış! 7.500, 7.700, 8.500 TL alanlar
Ocak ayındaki emeklilerin zam haberi, her yıl büyük bir öneme sahip olmaktadır. Bu zam miktarı, enflasyon verileri tarafından belirlenir ve emeklilerin maaşlarını etkileyen kritik bir faktördür. Bununla birlikte, her yıl gündeme gelen bir diğer önemli konu da "refah payı" olarak bilinir. Refah payı, enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlamak amacıyla emeklilere ek bir zam anlamına gelir. Peki 2024 Ocak ayında emekli maaşları yüzde kaç artacak? İşte zamlı maaş hesabı...
Giriş Tarihi: 09.11.2023
08:36 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
08:36
Yaklaşık 12 milyon emekli, sabırsızlıkla bekledikleri 5 bin lira değerindeki ikramiye ödemesine hazırlanırken, bu ek ödemeyle birlikte tüm emeklilerin aylıkları da Ocak ayı itibarıyla artacak. Her yılın Ocak ayında gerçekleşen enflasyon zammının yanı sıra, bu sefer özel bir refah payı da emeklilere sunulacak, böylece emeklilerin maddi durumlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Peki emekli maaş zammında son durum ne? Taban aylıklar artacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon zammı, memur emeklilerine yüzde 15 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken; hazırlığı yapılan iyileştirmenin de aynı ay içerisinde devreye alınması bekleniyor. Bu artışlar için ipuçları da gelirken; bunların nasıl yansıtılacağı, özellikle kök aylık konusunda pek çok soru geliyor.
Bu soruların yanıtlarını Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener yazdı...
HESABIMA 7 BİN 500 LİRA YATIRILIYOR
Emeklilerin çalışma hayatında ödenen primlerine bağlı olarak almaya hak kazandığı aylığa 'kök aylık' deniliyor. Bir başka anlatımla; emekli aylığının,
'en düşük emekli aylığı ödemesi' uygulamasıyla getirilen ilave ödeme hesaba katılmamış hali oluyor. Pandemi döneminde 5510 sayılı Kanun'a ilave edilen Ek 19'uncu madde kapsamında SSK ve Bağ-Kur'lulara yönelik 'en düşük emekli aylığı ödemesi' uygulaması başlatıldı.
Bu uygulama ile aylıkları yasada belirtilen 'en düşük emekli aylığı' tutarının altında olanlara Hazine tarafından her ay seyyanen ilave ödeme yapılıyor. Bu kişilerin aylık ödemeleri belirlenen en düşük emekli aylığı ödemesine tamamlanıyor. Halen emeklilere her ay ek ödeme dahil 7 bin 500 liradan az ödeme yapılmıyor.
Kök aylık tutarı ile bunun yüzde 4'ü oranındaki ek ödemesinin toplamı 7 bin 500 liranın altında olanların parası her ay 7 bin 500 liraya tamamlanarak yatırılıyor. Burada ek ödemenin oranı; aylık tutarı 4.780,70 liranın altındaysa yüzde 5 olarak uygulanıyor.
KÖK AYLIK NASIL ÖĞRENİLEBİLİYOR?
e-Devlet ekranından
'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne girin. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, kök maaşı gösteriyor. 'Ek ödeme tutarı' da maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi belirtiyor. Hemen altında yer alan '5510 Ek 19 Miktarı' da maaşı 7 bin 500 liraya tamamlayan ilave ödemeyi ifade ediyor.