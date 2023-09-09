Emeklilere çifte maaş! Aylıkta kesinti olmayacak | TES ilk kez Berat Albayrak gündeme getirmişti

Orta Vadeli Program'ın önemli ayaklarından birini emeklilikte ek gelir yaratacak, çalışma dönemindeki yaşam standardının korunmasını sağlayacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oluşturuyor. Çalışan emeklilik yaşı geldiğinde hem SGK'dan emekli olacak hem de 60 yaşında Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kapsamında ikinci emekli aylığını alacak. İki emekli aylığı da herhangi bir kesinti olmadan alınabilecek. Tamamlayıcı emeklilik ilk defa Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde 2019 yılında gündeme gelmişti.

Sabah Giriş Tarihi: 09.09.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023 06:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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