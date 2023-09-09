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Haberler Galeri Emeklilere çifte maaş! Aylıkta kesinti olmayacak | TES ilk kez Berat Albayrak gündeme getirmişti

Emeklilere çifte maaş! Aylıkta kesinti olmayacak | TES ilk kez Berat Albayrak gündeme getirmişti

Orta Vadeli Program'ın önemli ayaklarından birini emeklilikte ek gelir yaratacak, çalışma dönemindeki yaşam standardının korunmasını sağlayacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oluşturuyor. Çalışan emeklilik yaşı geldiğinde hem SGK'dan emekli olacak hem de 60 yaşında Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kapsamında ikinci emekli aylığını alacak. İki emekli aylığı da herhangi bir kesinti olmadan alınabilecek. Tamamlayıcı emeklilik ilk defa Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde 2019 yılında gündeme gelmişti.

Sabah
Giriş Tarihi: 09.09.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023 06:34
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Emeklilere çifte maaş! Aylıkta kesinti olmayacak | TES ilk kez Berat Albayrak gündeme getirmişti

ORTA Vadeli Program'ın önemli ayaklarından birini emeklilikte ek gelir yaratacak, çalışma dönemindeki yaşam standardının korunmasını sağlayacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oluşturuyor. Otomatik katılım sisteminin işverenin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği TES kurulacak.

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Emeklilere çifte maaş! Aylıkta kesinti olmayacak | TES ilk kez Berat Albayrak gündeme getirmişti

İşverenin mevcut yükünü arttırmayan katkı formülü ortaya konulurken, tamamlayıcı emeklilikte az maaş alandan az, yüksek olandan daha fazla kesinti yapılması öngörülüyor. Çalışanların sistemden emeklilikleri geldiğinde çıkması, kademeli çıkış hakkı da seçenekler arasında bulunuyor.

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Emeklilere çifte maaş! Aylıkta kesinti olmayacak | TES ilk kez Berat Albayrak gündeme getirmişti

DÜNYADA 3 SİSTEM UYGULANIYOR

Dünyada "kamu, işyeri bazlı ve gönüllü" emeklilik olmak üzere üç ayrı sistem uygulanıyor. Tamamlayıcı emeklilik bazı ülkelerde zorunlu olmakla birlikte gönüllü, mesleki, sektörel olarak değişiyor. Türkiye'de kamu emeklilik ve üçüncü basamakta yer alan BES uygulanıyor.

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Emeklilere çifte maaş! Aylıkta kesinti olmayacak | TES ilk kez Berat Albayrak gündeme getirmişti

TES ikinci basamak emeklilik sistemi olarak kurgulanıyor. Yeni sistemle hem çalışan hem işverenin katıldığı, devletin desteklediği işyeri bazlı emeklilik sistemi güçlendirilecek.

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Emeklilere çifte maaş! Aylıkta kesinti olmayacak | TES ilk kez Berat Albayrak gündeme getirmişti

TES sistemi gelecek yıl yürürlüğe konacak. Sistem ek emeklilik gelirinin oluşmasını, hane halkı tasarruflarının artırılmasını sağlayacak.