EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE 2023! 12 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatıyor? SMS, T.C. Kimlik no ile maaş sorgulama ekranı!

"Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Engelli bireyler ve aileleri için önemli bir destek olan evde engelli bakım maaşlarının Ekim ayı ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile iş birliği içerisinde sunduğu bu maaşlar, engelli bireylerin yaşam kalitelerini artırmak amacıyla veriliyor. İşte, evde bakım maaşı sorgulama ekranı!