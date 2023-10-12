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Haberler Galeri EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE 2023! 12 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatıyor? SMS, T.C. Kimlik no ile maaş sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE 2023! 12 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatıyor? SMS, T.C. Kimlik no ile maaş sorgulama ekranı!

"Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Engelli bireyler ve aileleri için önemli bir destek olan evde engelli bakım maaşlarının Ekim ayı ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile iş birliği içerisinde sunduğu bu maaşlar, engelli bireylerin yaşam kalitelerini artırmak amacıyla veriliyor. İşte, evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 12.10.2023 09:15
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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE 2023! 12 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatıyor? SMS, T.C. Kimlik no ile maaş sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı, engelli bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan önemli bir sosyal destektir. Ekim ayının ilk on günü geride kaldı ve evde bakım maaşı alacak hak sahipleri ödemelerin ne zaman yapılacağını merakla bekliyorlar. İşte ödemeler hakkında detaylı bilgiler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE 2023! 12 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatıyor? SMS, T.C. Kimlik no ile maaş sorgulama ekranı!

EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? ÖDEME TARİHLERİ

Ekim ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. Ödemeler başladığında evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimize eklenecektir. Hemen belirtelim ki evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE 2023! 12 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatıyor? SMS, T.C. Kimlik no ile maaş sorgulama ekranı!

Dolayısıyla Eylül ayı evde bakım maaşları 15 Ekim tarihi itibaıyla ödenmeye başlayacak. Bu nedenle bir aksaklık yaşanmazsa ödemeler yarından itibaren başlayacak.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE 2023! 12 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatıyor? SMS, T.C. Kimlik no ile maaş sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE 2023! 12 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatıyor? SMS, T.C. Kimlik no ile maaş sorgulama ekranı!

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.