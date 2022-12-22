Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 evde bakım maaş zammı belli oldu mu? Zam oranı son durum...

Engelli ve bakıma muhtaç kişilerin aileleri yanında desteklenmeleri açısından sağlanan evde bakım yardımı ödemelerinde ne kadar artış olacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen evde bakım maaşı, 2023 yılı asgari ücretin belli olmasının ardından araştırılmaya başlandı. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 evde bakım maaş zammı belli oldu mu, son durum nedir? İşte haberin detayları...