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Haberler Galeri Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 evde bakım maaş zammı belli oldu mu? Zam oranı son durum...

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 evde bakım maaş zammı belli oldu mu? Zam oranı son durum...

Engelli ve bakıma muhtaç kişilerin aileleri yanında desteklenmeleri açısından sağlanan evde bakım yardımı ödemelerinde ne kadar artış olacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen evde bakım maaşı, 2023 yılı asgari ücretin belli olmasının ardından araştırılmaya başlandı. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 evde bakım maaş zammı belli oldu mu, son durum nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2022 16:31
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Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 evde bakım maaş zammı belli oldu mu? Zam oranı son durum...

Evde bakım maaşı 2023 ücreti, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen evde bakım yardımı ödemelerinde son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bugün açıklanan 2023 asgari ücret zammının belli olması ile birlikte gözler evde bakım maaşına çevrildi. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 evde bakım maaş zammı belli oldu mu, son durum nedir? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 evde bakım maaş zammı belli oldu mu? Zam oranı son durum...

EVDE BAKIM MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım yardımı ödemeleri altı aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Buna göre, 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte çıkacak altı aylık orana göre evde bakım maaşına göre zam gelecek.

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Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 evde bakım maaş zammı belli oldu mu? Zam oranı son durum...

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR OLACAK?

2022 yılında evde bakım maaşı aylık 3.336 TL olarak belirlenmişti. Evde bakım maaşına yüze 10 zam gelirse 3.699 TL, yüzde 20 zam gelirse 4.300 TL, yüzde 30 zam gelirse 4.336 TL olacak. Yeni ücret belli olduğunda ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 evde bakım maaş zammı belli oldu mu? Zam oranı son durum...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.

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Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 evde bakım maaş zammı belli oldu mu? Zam oranı son durum...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)