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Haberler Galeri Bedelli askerlik ücreti 2023 açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır?

Bedelli askerlik ücreti 2023 açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır?

2023 yılı bedelli askerlik ücreti, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. MSB ASAL tarafından belirlenecek bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bugün açıklanan asgari ücret zammı sonrası yeni başvuru ücretinin belli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bedelli askerlik ücreti 2023 açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2022 17:02
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Bedelli askerlik ücreti 2023 açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır?

Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı? Önümüzdeki yıl temmuz ayına kadar geçerli olacak bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Yeni yılda askerlik görevini tamamlamak için bedelliye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, yeni ücretin kaç TL olacağını araştırmaya başladı. Peki, bedelli askerlik ücreti 2023 açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bedelli askerlik ücreti 2023 açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Buna göre, 2023'te geçerli olacak bedelli askerlik ücreti 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisinin ardından memur maaşlarına yapılacak zammın belirlenmesiyle yeniden hesaplanacak.

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Bedelli askerlik ücreti 2023 açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır?

2022 YILI BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU DUYURUSU

MSB ASAL tarafından 14 Aralık 2022 tarihli bedelli askerlik başvuru duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

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Bedelli askerlik ücreti 2023 açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır?

1. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;

a. 2022 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

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Bedelli askerlik ücreti 2023 açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır?

b. Başvuru işlemi; yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (30 Aralık 2022 tarihi dahil) yoklamalarını yaptırmalarını ve bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını kapsamaktadır. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.