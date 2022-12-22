Bedelli askerlik ücreti 2023 açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır?

2023 yılı bedelli askerlik ücreti, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. MSB ASAL tarafından belirlenecek bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bugün açıklanan asgari ücret zammı sonrası yeni başvuru ücretinin belli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bedelli askerlik ücreti 2023 açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır? Ayrıntılar haberimizde...