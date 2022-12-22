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Haberler Galeri BENZİNE ZAM SON DAKİKA: 22 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? LPG, motorin (mazot), benzin fiyatı güncel liste...

BENZİNE ZAM SON DAKİKA: 22 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? LPG, motorin (mazot), benzin fiyatı güncel liste...

Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla hareketlenen Brent petrol fiyatındaki değişiklikler, doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durumu merak eden araç sahipleri, güncel fiyat bilgisini araştırıyor. Peki, benzine zam var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Aralık güncel LPG, motorin ve benzin fiyatı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2022 15:02 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 15:02
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BENZİNE ZAM SON DAKİKA: 22 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? LPG, motorin mazot, benzin fiyatı güncel liste...

Benzine zam var mı? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin fiyatlarında zam olup olmayacağı merak ediliyor. Brent petrolün varil fiyatı yeni güne 82,53 dolardan başladı. Peki, 22 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte LPG, motorin (mazot), benzin fiyatı güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BENZİNE ZAM SON DAKİKA: 22 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? LPG, motorin mazot, benzin fiyatı güncel liste...

BENZİNE ZAM VAR MI?

23 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 67 kuruş zam bekleniyor. Motorin ve LPG grubunda ise herhangi fiyat değişikliği bulunmuyor.

İşte güncel fiyatlar:

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BENZİNE ZAM SON DAKİKA: 22 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? LPG, motorin mazot, benzin fiyatı güncel liste...

22 Aralık İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 17.93 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.83 TL

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BENZİNE ZAM SON DAKİKA: 22 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? LPG, motorin mazot, benzin fiyatı güncel liste...

22 Aralık Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 18.14 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.22 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.83 TL

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BENZİNE ZAM SON DAKİKA: 22 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? LPG, motorin mazot, benzin fiyatı güncel liste...

22 Aralık İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 18.12 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.32 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.58 TL