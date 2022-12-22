BENZİNE ZAM SON DAKİKA: 22 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? LPG, motorin (mazot), benzin fiyatı güncel liste...

Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla hareketlenen Brent petrol fiyatındaki değişiklikler, doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durumu merak eden araç sahipleri, güncel fiyat bilgisini araştırıyor. Peki, benzine zam var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Aralık güncel LPG, motorin ve benzin fiyatı...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.12.2022 15:02 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 15:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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