"Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında, asgari ücret konusu başta olmak üzere, gündemin kritik maddelerine ilişkin özel açıklamalarda bulundu. Peki, Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023?