08 Mayıs 2023, Pazartesi
Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023?
"Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret temmuz zammı için gözler yapılacak açıklamalara çevrilmişti. Asgari ücretli çalışanların merakla beklediği açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de geldi. Peki, Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023?
Giriş Tarihi: 08.05.2023 21:37
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11