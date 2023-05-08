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Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023?

"Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret temmuz zammı için gözler yapılacak açıklamalara çevrilmişti. Asgari ücretli çalışanların merakla beklediği açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de geldi. Peki, Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023 21:37
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Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023?

"Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında, asgari ücret konusu başta olmak üzere, gündemin kritik maddelerine ilişkin özel açıklamalarda bulundu. Peki, Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında, asgari ücret konusu başta olmak üzere, gündemin kritik maddelerine ilişkin özel açıklamalarda bulundu.

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Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023?

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

KAMU İŞÇİSİNİN ZAM PAZARLIĞI

- 700 bini aşkın bir işçi kitlesiyle bizim sürdürdüğümüz toplu sözleşme süreçleri bildiğiniz gibi bir müzakere. Sadece müzakere de değil, bir çekişme atmosferinde geçer.

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Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023?

Sendikalarımız belli bir noktaya geldiler, uzlaştıkları ve uzlaşamadıkları noktaları ortaya koydular. O aşamada biz devreye giriyoruz.

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Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman yapılacak 2023?

Emeğin lehine olacak şekilde müdahale etmek durumundayız çünkü sosyal devlet emekçileri hem sermayenin, hem devletin karşısında korumak zorundadır.