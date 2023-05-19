İstanbul’a özel yeni konut kampanyası! İlk evini alacaklara müjde: Yüzde 20 peşinat 10 yıl vade

İSTANBUL'DA İKAMET EDEN VE İLK EVİNİ ALACAKLAR MÜRACAAT EDEBİLECEK

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacak vatandaşlarımız müracaat edebilecek ve başvuru için sadece 1.000 TL ücret alınacak.