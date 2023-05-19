19 Mayıs 2023, Cuma
İstanbul'a özel yeni konut kampanyası! İlk evini alacaklara müjde: Yüzde 20 peşinat 10 yıl vade
Son dakika haberi | Sosyal Konut Projeleri kapsamında İstanbul'da evi olmayan vatandaşlara yeni bir müjde geldi. Projeye katılım şartını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7500 TL'den başlayan taksitler ile ev sahibi olabilecek. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.05.2023 11:18
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