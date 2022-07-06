Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım maaşı ödemelerinin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayaacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılan evde bakım yardımının Kurban Bayramı öncesinde verilmesi talep ediliyor. Geçtiğimiz dönemlerde söz konusu destek ödemesi bayramdan önce gerçekleştirilmişti. Bu sene de evde bakım maaşı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.