Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek?
Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler sosyal yardım ödemelerine çevrildi. 2022 Temmuz zammı ile yüzde 41,69 oranında artırılan evde bakım maaşının hangi tarihte yatırılacağı merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 06.07.2022
16:54 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
16:54
Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilenler arasında evde bakım yardımı ödemeleri oldu. Söz konusu destek ödemeleri her ayın 15'i itibarıyla yapılıyor. 15 Temmuz'un da resmi tatil olmasıyla birlikte ödemelerin erken yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz zamlı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...
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ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım maaşı ödemelerinin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayaacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılan evde bakım yardımının Kurban Bayramı öncesinde verilmesi talep ediliyor. Geçtiğimiz dönemlerde söz konusu destek ödemesi bayramdan önce gerçekleştirilmişti. Bu sene de evde bakım maaşı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2.354 lira tutarındaki evde bakım desteği 3.335 liraya çıktı.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.