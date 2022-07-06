Brent petrol fiyatları yokuş aşağı düşüyor! Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Benzin ve mazot fiyatları için...

Araç sahipleri akaryakıt fiyatları için gelen son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında gözler iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Brent petrol yüzde 9,7 azalışla 102,52 dolara kadar inerken yeni güne ise 104 dolar seviyesinde başladı. Güncel akaryakıt fiyatlarını haberimizde derledik. Peki, Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Benzin ve mazot fiyatları için...