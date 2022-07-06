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Haberler Galeri Brent petrol fiyatları yokuş aşağı düşüyor! Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Benzin ve mazot fiyatları için...

Brent petrol fiyatları yokuş aşağı düşüyor! Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Benzin ve mazot fiyatları için...

Benzin ve motorine indirim gelecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent petrolün varil fiyatı, saat 17.30 itibarıyla yüzde 2,71 azalarak 99,98 dolardan işlem görüyor. Yaşanan gerilemenin ardından gözler benzin ve motorin fiyatları için gelecek açıklamalara çevrildi. Akaryakıt fiyatları hakkında güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Benzin ve motorine indirim gelecek mi? 6 Haziran güncel benzin ve mazot fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2022 18:45
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Brent petrol fiyatları yokuş aşağı düşüyor! Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Benzin ve mazot fiyatları için...

Araç sahipleri akaryakıt fiyatları için gelen son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında gözler iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Brent petrol yüzde 9,7 azalışla 102,52 dolara kadar inerken yeni güne ise 104 dolar seviyesinde başladı. Güncel akaryakıt fiyatlarını haberimizde derledik. Peki, Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Benzin ve mazot fiyatları için...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Brent petrol fiyatları yokuş aşağı düşüyor! Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Benzin ve mazot fiyatları için...

Brent petrolün varili saat 22.00 itibarıyla yüzde 9,7 azalışla 102,52 dolardan işlem gördü.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 8,55 düşüşle 99,16 dolardan alıcı buldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına geriledi.

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Brent petrol fiyatları yokuş aşağı düşüyor! Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Benzin ve mazot fiyatları için...

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, başta ABD olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler etkili olmayı sürdürdü.

Merkez Bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi, ekonomilerde resesyon beklentilerini artırdı. Resesyon beklentilerinin güçlenmesi, talebin azalacağına yönelik endişeleri de beraberinde getirdi.

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Brent petrol fiyatları yokuş aşağı düşüyor! Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Benzin ve mazot fiyatları için...

Güney Kore'de de enflasyonun neredeyse 24 yılın zirvesine çıkması, ekonomik büyüme ve petrol talebinin zayıflayacağına ilişkin kaygıları artırdı.

Petrol fiyatlarının Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının greve gideceklerini duyurmasının ardından artan arz yönlü endişelere rağmen düşüş göstermesi dikkati çekti.

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Brent petrol fiyatları yokuş aşağı düşüyor! Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Benzin ve mazot fiyatları için...

Norveç Petrol ve Gaz Birliği, ülkede enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikaların ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve gittiğini duyurmuştu.

Grev bugün üç açık deniz sahasında başlarken, sendika çözüm bulunamaması durumunda 6 Temmuz'da üç sahada daha çalışmaların durdurulacağını açıklamıştı.