06 Temmuz 2022, Çarşamba
Brent petrol fiyatları yokuş aşağı düşüyor! Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Benzin ve mazot fiyatları için...
Benzin ve motorine indirim gelecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent petrolün varil fiyatı, saat 17.30 itibarıyla yüzde 2,71 azalarak 99,98 dolardan işlem görüyor. Yaşanan gerilemenin ardından gözler benzin ve motorin fiyatları için gelecek açıklamalara çevrildi. Akaryakıt fiyatları hakkında güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Benzin ve motorine indirim gelecek mi? 6 Haziran güncel benzin ve mazot fiyatları...
Giriş Tarihi: 06.07.2022 18:45
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