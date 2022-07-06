Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan muhalefete TOGG tepkisi! Bir kere de mutlu olun ve emeği geçenlerin moralini bozmayın

Bakan Varank yaptığı konuşmada, "Ülkemizi bir çekim merkezi haline getirmeyi planladığımız Ulusal Teknoloji Girişimcilik Stratejimizi son dönemde hazırladık. İnşallah kısa sürede stratejimizi ilan edeceğiz. Burada hedefimiz 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimi kurabilmek. Bu hedef doğrultusunda tüm altyapıyı uçtan uca planladık. Bu vizyon belgesi esasında sadece teknoloji girişimcilerini değil, bizim toplumumuzu bir girişimci topluma dönüştürecek unsurları da içerisinde barındırıyor. Stratejide girişim sermayesi fonları, markalaşma, kitle fonlaması, derin teknolojiler, geleceğe yön veren teknolojiler ve beşeri sermaye konularını detaylı bir şekilde ele aldık. Stratejimizi eğer başarıyla uygulayabilirsek 2030 yılında Türkiye teknoloji girişimciliği ekosistemi dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekosistemi arasında yer alacak. İstanbul'u girişimcilikte dünyanın en önemli ilk 20 merkezinden biri haline getireceğiz" dedi.