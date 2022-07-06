06 Temmuz 2022, Çarşamba
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan muhalefete TOGG tepkisi! Bir kere de mutlu olun ve emeği geçenlerin moralini bozmayın
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG'un test sürüşü hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Şimdi de diyorlar ki; 'biz size yapamazsınız demedik, satamazsınız dedik.' Bir kere de mutlu olunve emeği geçenlerin moralini bozmayın" ifadeleriyle muhalefete tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 06.07.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022 14:08
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