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SGK mesajla duyuracak: Maaşınız eğer böyle yatarsa...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanların prime esas kazançlarını düzenli olarak kontrol ederek önemli bir uyarı sistemi başlattı. İşverenlerin yaptığı bildirimlere göre, bir önceki aya göre prime esas kazançlarda yüzde 20 veya daha fazla bir azalma tespit edilirse, işçilere doğrudan mesaj gönderiliyor. Bu uygulama, işverenlerin yanlış veya eksik bildirimler yapmasının önüne geçmeyi ve işçilerin gelecekte emekli aylıklarıyla ilgili problemler yaşamalarını engellemeyi amaçlıyor. SGK'nın bu önlemi, çalışanların sosyal güvenlik haklarının korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 09:37 Güncelleme: 27.06.2024 09:37
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SGK mesajla duyuracak: Maaşınız eğer böyle yatarsa...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), her ay düzenli olarak prime esas kazançları kontrol ederek işverenler tarafından yapılan bildirimleri titizlikle inceliyor. Bu süreçte, prime esas kazançlarda bir önceki aya göre yüzde 20 veya daha fazla bir azalma tespit edilirse, SGK otomatik olarak çalışana bilgilendirme mesajı gönderiyor. Bu uygulama, işveren hatalarını önceden tespit ederek işçilerin sosyal güvenlik haklarını korumayı amaçlıyor.

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SGK mesajla duyuracak: Maaşınız eğer böyle yatarsa...

E-Devlet'inizi Kontrol Edin: Maaşınızda Gizli Azalma Olabilir!

Çalışanların emeklilik ve sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanabilmesi için maaş bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) doğru bir şekilde bildirilmesi büyük önem taşıyor.

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SGK mesajla duyuracak: Maaşınız eğer böyle yatarsa...

Ancak bazı durumlarda işverenler tarafından yapılan bildirimlerde eksiklikler yaşanabiliyor ve bu durum çalışanların mağdur olmasına yol açabiliyor.

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SGK mesajla duyuracak: Maaşınız eğer böyle yatarsa...

SGK'dan Gelen Mesaja Dikkat!

İşverenlerin her ayın 26'sına kadar SGK'ya bildirmekle yükümlü olduğu maaş bilgilerinde, bir önceki aya göre %20'lik bir azalma olması durumunda SGK harekete geçiyor ve çalışana bilgilendirme mesajı gönderiyor.

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SGK mesajla duyuracak: Maaşınız eğer böyle yatarsa...

Peki, SGK'dan Gelen Mesaj Üzerine Ne Yapılmalı?

SGK'dan maaşında azalma olduğunu belirten bir mesaj alan çalışanların, öncelikle e-Devlet üzerinden hizmet dökümünü kontrol etmeleri gerekiyor. Eğer bildirilen brüt ücrette bir düşüş tespit edilirse, durumun açıklığa kavuşturulması için işverenle iletişime geçilmesi büyük önem taşıyor.