SGK mesajla duyuracak: Maaşınız eğer böyle yatarsa...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanların prime esas kazançlarını düzenli olarak kontrol ederek önemli bir uyarı sistemi başlattı. İşverenlerin yaptığı bildirimlere göre, bir önceki aya göre prime esas kazançlarda yüzde 20 veya daha fazla bir azalma tespit edilirse, işçilere doğrudan mesaj gönderiliyor. Bu uygulama, işverenlerin yanlış veya eksik bildirimler yapmasının önüne geçmeyi ve işçilerin gelecekte emekli aylıklarıyla ilgili problemler yaşamalarını engellemeyi amaçlıyor. SGK'nın bu önlemi, çalışanların sosyal güvenlik haklarının korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.