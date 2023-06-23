23 Haziran 2023, Cuma
Evde bakım maaşı alanlara sigorta müjdesi! Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? SGK düzenlemesinin detayları...
Evde bakım maaşı alanlara 3'lü müjde! Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından, evde bakım maaşına da zam yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası araştırmalar hız kazandı. Evde bakım parası alan vatandaşların hem aylığı artacak hem de sosyal güvencesi olmayanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlanacak. Peki, evde bakım maaşı alanlara sigorta yapılacak mı?, Evde bakım maaşı ne kadar kaç TL olacak? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 23.06.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 15:33
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