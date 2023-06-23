Evde bakım maaşı alanlara sigorta müjdesi! Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? SGK düzenlemesinin detayları...

EVDE BAKIM ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Milyonlarca vatandaşı doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyen asgari ücrette temmuz ara zammı belli oldu. 2023 yılının Ocak ayında yapılan zammın üzerine yüzde 34 daha yükseltilen asgari ücret net 11 bin 402 TL, brüt ise 13 bin 414 TL oldu.

2023 yılında Evde Bakım maaşı ödemeleri aylık 5 bin 656 TL olacak.