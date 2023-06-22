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Haberler Galeri 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi! EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır? İşte şartları...

2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi! EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır? İşte şartları...

"Evlilik kredisi kimler alabilir, şartları neler?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evleneceklere iki yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini açıklamıştı. Başvuru yapmak isteyen kişiler konuya dair detayları sorgulamaya başladı. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 22.06.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 16:47
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2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi! EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır? İşte şartları...

"Evlilik kredisi başvuruları başladı mı?" sorsunun cevabı araştırılmaya başlandı. Faizsiz evlilik kredisi müjdesi seçim öncesinde duyurulmuştu. Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Bu noktada yeni evlenecek kişiler, 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte evlilik kredisi başvuru detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi! EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır? İşte şartları...

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Evlilik kredisi başvuru tarihleri henüz belli olmadı. 2 yıl geri ödemesiz 150 bin evlilik kredisi başvuru tarihleri belli olduğu zaman habere eklenecek.

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2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi! EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır? İşte şartları...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Seçimler sonrası gözler evlilik kredisi müjdesine çevrildi. 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Seçim Beyannamesi duyuruları arasında en çok dikkat çeken konulardan birisi de 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi oldu.

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2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi! EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır? İşte şartları...

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini açıkladı.

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2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi! EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır? İşte şartları...

Ayrıca Aile ve Gençlik Bankası üzerinden çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmet desteği de sağlanacağı duyuruldu.