22 Haziran 2023, Perşembe
2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi! EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır? İşte şartları...
"Evlilik kredisi kimler alabilir, şartları neler?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evleneceklere iki yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini açıklamıştı. Başvuru yapmak isteyen kişiler konuya dair detayları sorgulamaya başladı. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 22.06.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 16:47
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12