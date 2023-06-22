2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi! EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır? İşte şartları...

"Evlilik kredisi başvuruları başladı mı?" sorsunun cevabı araştırılmaya başlandı. Faizsiz evlilik kredisi müjdesi seçim öncesinde duyurulmuştu. Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Bu noktada yeni evlenecek kişiler, 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte evlilik kredisi başvuru detayları...