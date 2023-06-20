%0 faizli 150 bin TL'lik evlilik kredisi e-Devlet başvuru | başladı mı, şartları neler? Yaş sınırı olacak mı, yeni evliler kapsam dahilinde mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan yeni evlenenlere evlilik kredisi müjdesi büyük ilgi gördü. Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı arama motorlarında araştırılıyor. Çiftlerin gözleri yaş sınırı ve başvuru şartları gibi detaylara çevrildi. Peki 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru için yaş sınırı var mı? Başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 20.06.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 16:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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