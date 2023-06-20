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Haberler Galeri %0 faizli 150 bin TL'lik evlilik kredisi e-Devlet başvuru | başladı mı, şartları neler? Yaş sınırı olacak mı, yeni evliler kapsam dahilinde mi?

%0 faizli 150 bin TL'lik evlilik kredisi e-Devlet başvuru | başladı mı, şartları neler? Yaş sınırı olacak mı, yeni evliler kapsam dahilinde mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan yeni evlenenlere evlilik kredisi müjdesi büyük ilgi gördü. Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı arama motorlarında araştırılıyor. Çiftlerin gözleri yaş sınırı ve başvuru şartları gibi detaylara çevrildi. Peki 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru için yaş sınırı var mı? Başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 16:07
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%0 faizli 150 bin TL’lik evlilik kredisi e-Devlet başvuru | başladı mı, şartları neler? Yaş sınırı olacak mı, yeni evliler kapsam dahilinde mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan yeni evlenenlere evlilik kredisi müjdesi büyük ilgi gördü. Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı arama motorlarında araştırılıyor. Çiftlerin gözleri yaş sınırı ve başvuru şartları gibi detaylara çevrildi. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru için yaş sınırı var mı? Başvuru şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%0 faizli 150 bin TL’lik evlilik kredisi e-Devlet başvuru | başladı mı, şartları neler? Yaş sınırı olacak mı, yeni evliler kapsam dahilinde mi?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

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%0 faizli 150 bin TL’lik evlilik kredisi e-Devlet başvuru | başladı mı, şartları neler? Yaş sınırı olacak mı, yeni evliler kapsam dahilinde mi?

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

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%0 faizli 150 bin TL’lik evlilik kredisi e-Devlet başvuru | başladı mı, şartları neler? Yaş sınırı olacak mı, yeni evliler kapsam dahilinde mi?

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULUYOR!

Evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulması beklenen Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Sosyal amaca hizmet edecek dijital banka uluslararası standartlara sahip olacak.

Karadeniz gazı gibi enerjiden aldığı parayı kaynak olarak kullanacak banka evlilik kredisi gibi sosyal projeleri fonlayacak.

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%0 faizli 150 bin TL’lik evlilik kredisi e-Devlet başvuru | başladı mı, şartları neler? Yaş sınırı olacak mı, yeni evliler kapsam dahilinde mi?

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.