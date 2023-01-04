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Haberler Galeri Emekli maaş zammı SİL BAŞTAN GÜNCELLENDİ! %30 zamla Emekli Ocak ayında kanatlanacak! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE

Emekli maaş zammı SİL BAŞTAN GÜNCELLENDİ! %30 zamla Emekli Ocak ayında kanatlanacak! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE

Emekli ve memur maaş zammı için açıklamalar ardı ardına geliyor. Enflasyon rakamları 3 Ocak'ta açıklandı. Başkan Erdoğan, SSK, Bağkur ve memur maaşları için yüzde 30 zam uygulanacağı müjdesini verdi. En düşük emekli maaşı 5.500 TL olurken, en düşük memur maaşı 11.836 liraya yükseldi. Hal böyle olunca yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? %30 zam hesabıyla kim ne kadar emekli maaşı alacak? İşte yeni oran ile maaş hesaplaması!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 14:36
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Emekli maaş zam SİL BAŞTAN GÜNCELLENDİ! %30 zamla Emekli Ocak ayında kanatlanacak! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE

SON DAKİKA! Emekli ve memur maaş zammı için hesaplamalar güncellendi. Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaş zammı için yüzde 30 zam uygulanacağı müjdesini verdi. Böylelikle en düşük emekli maaşı 5.500 TL oldu. 6 aylık TÜFE'ye göre artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.40 olmuştu. Hal böyle olunca, yeni maaş hesaplamaları hız kesmeden devam ediyor. İşte, emekli ve memur güncellenmiş maaş hesap tablosu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaş zam SİL BAŞTAN GÜNCELLENDİ! %30 zamla Emekli Ocak ayında kanatlanacak! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE

Emekli ve memur maaşlarına yapılan yüzde 25 zam, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 30'a yükseltildi. Müjdeli haberi partisinin grup toplantısında duyuran Başkan Erdoğan, "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Emekli maaş zam SİL BAŞTAN GÜNCELLENDİ! %30 zamla Emekli Ocak ayında kanatlanacak! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 LİRA

Bugün grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42 zam yapmıştık. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,4 maaş artışı gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için razı olamadık. Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik artışa gitmeyi kararlaştırmıştık.

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Emekli maaş zam SİL BAŞTAN GÜNCELLENDİ! %30 zamla Emekli Ocak ayında kanatlanacak! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE

Dün ve bugün çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarabileceğimiz imkanlar sağladık. Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz. En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Emekli maaş zam SİL BAŞTAN GÜNCELLENDİ! %30 zamla Emekli Ocak ayında kanatlanacak! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE

İŞTE EMEKLİYE ZAMLI MAAŞ TABLOSU

(*En düşük emekli maaşı 5500 TL oldu)

Eski maaş: 4300 TL
Zamlı maaş: 5590 TL

Eski maaş: 4400 TL
Zamlı maaş: 5720 TL

Eski maaş: 4500 TL
Zamlı maaş: 5850 TL