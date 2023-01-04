Emekli maaş zammı SİL BAŞTAN GÜNCELLENDİ! %30 zamla Emekli Ocak ayında kanatlanacak! 6 aylık enflasyon, refah payı ve TEFE-TÜFE

Emekli ve memur maaş zammı için açıklamalar ardı ardına geliyor. Enflasyon rakamları 3 Ocak'ta açıklandı. Başkan Erdoğan, SSK, Bağkur ve memur maaşları için yüzde 30 zam uygulanacağı müjdesini verdi. En düşük emekli maaşı 5.500 TL olurken, en düşük memur maaşı 11.836 liraya yükseldi. Hal böyle olunca yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? %30 zam hesabıyla kim ne kadar emekli maaşı alacak? İşte yeni oran ile maaş hesaplaması!