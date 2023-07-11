11 Temmuz 2023, Salı
Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL oldu? 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi...
"Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2023 asgari ücret ve emekli, memur maaş zammının açıklanmasının ardından değişen evde bakım maaşının güncel miktarı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödemeleri hakkında detaylar araştırılıyor. İşte, 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi...
Giriş Tarihi: 11.07.2023 12:52
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