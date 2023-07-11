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Haberler Galeri Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL oldu? 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL oldu? 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi...

"Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2023 asgari ücret ve emekli, memur maaş zammının açıklanmasının ardından değişen evde bakım maaşının güncel miktarı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödemeleri hakkında detaylar araştırılıyor. İşte, 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Giriş Tarihi: 11.07.2023 12:52
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Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL oldu? 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi...

"Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2023?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Temmuz 2023 enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına zam yapıldı. Bununla birlikte sosyal yardım ödemeleri de zamlandı Evde bakım maaşı alanlar, Temmuz zammı hakkında detaylara ulaşmak istiyor. İşte, evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL oldu? 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi...

2023 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. 2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 97 lira oldu.

Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.

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Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL oldu? 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

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Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL oldu? 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. Ödemeler başladığında evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimize eklenecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

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Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL oldu? 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.