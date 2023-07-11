Emekliye yeni maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0,2,4,6,8 olana ödenecek! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

TEMMUZ ZAMMI İLE EN DÜŞÜK MEMUR VE SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE OLDU?

En düşük SSK, Bağ-kur emekli maaşı Ocak 2023 3500 TL'den 5500 TL'ye ardından ara zam ile birlikte 7500 TL'ye yükseltildi. En düşük memur emeklisi maaşı da yüzde 25'lik Temmuz zammı ile birlikte 9.876 TL'ye yükseldi.