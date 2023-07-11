HaberlerGaleriEmekliye yeni maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0,2,4,6,8 olana ödenecek! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...
Emekliye yeni maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0,2,4,6,8 olana ödenecek! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...
Emekli maaş zammı enflasyon oranlarının açıklanmasının belli olmasının ardından açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında maaş miktarları yeniden belirlendi. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 5,25, memur emekli maaşları da yüzde 7,45 ek zam alacak. Kök maaşa uygulanacak yüzde 25'lik emekli zammı sonrası yüzde 4'lük ek ödeme ile yeni maaşlar belirlenecek. Zamlı emekli maaşların ne zaman hesaplara yatacağı bu süreçte merak ediliyor. İşte, emekli maaş zammı için son gelişmeler!