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Haberler Galeri Emekliye yeni maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0,2,4,6,8 olana ödenecek! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekliye yeni maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0,2,4,6,8 olana ödenecek! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli maaş zammı enflasyon oranlarının açıklanmasının belli olmasının ardından açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında maaş miktarları yeniden belirlendi. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 5,25, memur emekli maaşları da yüzde 7,45 ek zam alacak. Kök maaşa uygulanacak yüzde 25'lik emekli zammı sonrası yüzde 4'lük ek ödeme ile yeni maaşlar belirlenecek. Zamlı emekli maaşların ne zaman hesaplara yatacağı bu süreçte merak ediliyor. İşte, emekli maaş zammı için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2023 16:58
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Emekliye yeni maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0,2,4,6,8 olana ödenecek! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli maaş zammı Başkan Erdoğan'ın talimatları sonrasında yüzde 25'e yükseltildi. Milyonlarca emekli maaş hesaplamalarını sil baştan güncellendi. Emekli maaşı zammı 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur'luyu ile 2,7 milyon emekli sandığına tabi vatandaşı ilgilendiriyor. Diğer yandan zamlı emekli maaşlarınının ne zaman yatacağı merak ediliyor. İşte, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için yeni maaş takvimi...

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Emekliye yeni maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0,2,4,6,8 olana ödenecek! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

EMEKLİYE EK ZAM GELDİ

TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını duyurması sonrası memur, SSK, Bağ-Kur emekli zammı belli oldu. Buna göre zam oranı memur emeklisi için yüzde 17,55 olurken, SSK, Bağ-Kur emeklisi içinse bu rakam yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası memur emeklisi maaşı zam oranı, yüzde 7,45, SSK ile Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 5,23 ek zam alarak yüzde 25'e yükseldi.

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Emekliye yeni maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0,2,4,6,8 olana ödenecek! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

EK ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI MECLİS GENEL KURULU'NDA OYLANARAK YASALAŞACAK

En düşük memur maaşının yüzde 17,55 zam ve 8077 TL ilave ödemeyle birlikte 22 bin TL'ye çıkarılması, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emekli maaşı için yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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Emekliye yeni maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0,2,4,6,8 olana ödenecek! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Memur maaşları ve emekliye zam düzenlemeleri bundan sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Son adım olarak yasa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek. Düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor.

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Emekliye yeni maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0,2,4,6,8 olana ödenecek! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

TEMMUZ ZAMMI İLE EN DÜŞÜK MEMUR VE SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE OLDU?

En düşük SSK, Bağ-kur emekli maaşı Ocak 2023 3500 TL'den 5500 TL'ye ardından ara zam ile birlikte 7500 TL'ye yükseltildi. En düşük memur emeklisi maaşı da yüzde 25'lik Temmuz zammı ile birlikte 9.876 TL'ye yükseldi.