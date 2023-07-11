11 Temmuz 2023, Salı
150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler? Devlet destekli evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?
"Evlilik kredisi başvuruları ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Devlet destekli evlilik kredisinin kaynağı kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası'ndan sağlanacak. Peki, evlilik kredisi şartları neler? İşte, başvuru tarihleri....
Giriş Tarihi: 11.07.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 09:57
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