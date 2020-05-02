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Haberler Galeri Emekli maaş zammı belli oluyor! Emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? SSK ve Bağkur maaşları...

Emekli maaş zammı belli oluyor! Emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? SSK ve Bağkur maaşları...

2020 emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? Emekli maaşlarının zamlanmasına kısa bir süre kaldı. Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verileri ile emekli maaşı için tablo daha da netleşecek. Emekli maaşı zammı için Temmuz verileri beklenecek. Peki, emekli maaşı ne zaman zamlanacak? 2020 Temmuz zammı ile SSK Bağkur emekli maaşlaır ne kadar olacak? İşte 2020 emekli maaşları ve Temmuz zammı ile ilgili yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 10:28
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Emekli maaş zammı belli oluyor! Emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? SSK ve Bağkur maaşları...

2020 emekli maaşı ne kadar zamlanacak? Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Temmuz zammı henüz belli olmadı. Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verileri ile zam oranı şekillenecek. Temmuz zammının belirlenmesi için haziran ve temmuz ayı enflasyon verileri beklenecek. Peki, emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

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Emekli maaş zammı belli oluyor! Emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? SSK ve Bağkur maaşları...

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI İLE NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayı milyonlarca emekli için zam ayı olacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre artış yüzde 4.4'e ulaşacak. Yüzde 4.4'lük artışa göre emekli maaşları ne kadar olacak?

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Emekli maaş zammı belli oluyor! Emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? SSK ve Bağkur maaşları...

Takvim'in haberin göre, en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 lira 34 kuruştan 117,1 lira artışla 2 bin 778 lira 44 kuruşa çıkacak.

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Emekli maaş zammı belli oluyor! Emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? SSK ve Bağkur maaşları...

MEMURA EN AZ 3.671 TL

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 517 liradan 3 bin 671 liraya yükselecek.

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Emekli maaş zammı belli oluyor! Emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? SSK ve Bağkur maaşları...

2 ÇOCUKLUYA 500 TL

Eş yardımı 346,61, çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 76,25, üstü için 38,13 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan 500,11 lira alacak.