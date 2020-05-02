Emekli maaş zammı belli oluyor! Emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? SSK ve Bağkur maaşları...

2020 emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? Emekli maaşlarının zamlanmasına kısa bir süre kaldı. Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verileri ile emekli maaşı için tablo daha da netleşecek. Emekli maaşı zammı için Temmuz verileri beklenecek. Peki, emekli maaşı ne zaman zamlanacak? 2020 Temmuz zammı ile SSK Bağkur emekli maaşlaır ne kadar olacak? İşte 2020 emekli maaşları ve Temmuz zammı ile ilgili yaşanan son gelişmeler...