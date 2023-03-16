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Haberler Galeri 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Tuzla başvurusu kabul edilenler listesi! Silivri, Çatalca, Arnavutköy...

2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Tuzla başvurusu kabul edilenler listesi! Silivri, Çatalca, Arnavutköy...

TOKİ İstanbul kuralarına saatler kaldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişi heyecanı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul TOKİ kura tarihlerini duyurdu.Buna göre; Tuzla, Çatalca, Silivri Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler TOKİ kura tarihleri netleşmiş oldu. 20 bin 920 hak sahibinin belirleneceği İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi için binlerce vatadanşar araştırmalar yapıyor. Peki Tuzla TOKİ kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte, tarihler...

Giriş Tarihi: 16.03.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 10:06
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2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Tuzla başvurusu kabul edilenler listesi! Silivri, Çatalca, Arnavutköy...

TOKİ İstanbul kuraları için başvurularını tamamlayan binlerce vatandaşın beklediği açıklama Bakan Murat Kurum tarafından geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Kurum Tuzla, Çatalca, Silivri Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler TOKİ kura tarihlerini açıkladı. Peki, TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, merak edilen tarihler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Tuzla başvurusu kabul edilenler listesi! Silivri, Çatalca, Arnavutköy...

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

20 bin 920 hak sahibinin belirleneceği İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi 16-29 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak. Kura çekilişi TOKİ'nin Youtube sayfasından canlı olarak izlenebilecek. Çekilişler 16 Mart bugün saat 10.00'da başladı.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Tuzla başvurusu kabul edilenler listesi! Silivri, Çatalca, Arnavutköy...

TOKİ ÇATALCA, SİLİVRİ, ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre Çatalca için 30 Mart'ta, Silivri Selimpaşa için 30 Mart'ta ve Arnavutköy, Esenler, Başakşehir içinse 1-19 Nisan tarihleri arasında kura çekimi yapılacak.

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2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Tuzla başvurusu kabul edilenler listesi! Silivri, Çatalca, Arnavutköy...

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Kura çekimini canlı olarak izleyemeyecek olan kişiler ise çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler.

TOKİ KURA SONUCU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

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2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Tuzla başvurusu kabul edilenler listesi! Silivri, Çatalca, Arnavutköy...

BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

"Başvuru dönemi içinde" başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.