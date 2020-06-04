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Altın fiyatları sert düşüşte! Altın neden düşüyor? 4 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Koronavirüs salgını sonrası yükselişe geçen altın fiyatları, aşağı yönlü hareket ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 603,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,64 düşüşle 371,30 liradan işlem görmüştü. Gram altın 4 Haziran'a 369 liradan başladı. Uzmanlardan altın fiyatlarındaki düşüş ile ilgili dikkat çeken yorum geldi. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 4 Haziran canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 09:24
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Altın fiyatları sert düşüşte! Altın neden düşüyor? 4 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum nedir? Yeni tip koronavirüs pandemisi sonrası sert yükselen ve rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, son günlerde dalgalı seyrediyordu. Dünkü kapanışta yüzde 1,64 düşüşle 371,30 liradan işlem gören gram altın, yeni güne 369 liradan başladı. Evlilik hazırlığında olanlar ve yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, uzman yorumlarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 4 Haziran canlı altın fiyatları...

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Altın fiyatları sert düşüşte! Altın neden düşüyor? 4 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Ziraat Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, dün 1.745 seviyesine kadar yükselen değerli maden günü 1.728 seviyesinden kapattı. Dolar'daki zayıflığa karşın risk iştahındaki pozitif görüntünün belirginleşmesi değerli maden üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Bugün de risk pozitif ortamda değerli madende baskı devam ederken aylık ortalamanın altına kayma eğilimi gözlemliyoruz. Şu aşamada, risk iştahındaki görüntü ile birlikte zayıflayan kısa vadeli teknik göstergelerle birlikte değerli maden 1.732 direncinin altında kalarak 1.713 ardından 1.707 seviyelerine kadar geri çekilebilir.

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Altın fiyatları sert düşüşte! Altın neden düşüyor? 4 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Şeker Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, satışların yoğunlaştığı sarı metalde geri çekilmenin devam etmesi halinde 1715 desteği ön planda olabilir. Bu seviyenin ardından 1702 ise ikinci destek noktası olarak takip edilebilir. Tepki alımlarının gelmesi durumunda ise sırasıyla 1738 ve 1754 seviyeleri direnç olarak hedeflenebilir.

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Altın fiyatları sert düşüşte! Altın neden düşüyor? 4 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

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Altın fiyatları sert düşüşte! Altın neden düşüyor? 4 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI
370,61
372,07

ÇEYREK ALTIN FİYATI
590,51
603,61