Altın fiyatları sert düşüşte! Altın neden düşüyor? 4 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Koronavirüs salgını sonrası yükselişe geçen altın fiyatları, aşağı yönlü hareket ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 603,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,64 düşüşle 371,30 liradan işlem görmüştü. Gram altın 4 Haziran'a 369 liradan başladı. Uzmanlardan altın fiyatlarındaki düşüş ile ilgili dikkat çeken yorum geldi. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 4 Haziran canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 09:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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