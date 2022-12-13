13 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Evde bakım Aralık ayı maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 13-14 Aralık il il sorgulama...

Evde bakım Aralık ayı maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 13-14 Aralık il il sorgulama...

Evde bakım Aralık ayı maaşı ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakımı yapan engelli veya yaşlı kişiler için, o kişilere bakım hizmetini üstlenen kişilere aylık olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Evde Bakım Maaşının yatırılma tarihi illere göre farklılık göstermektedir. Peki, Evde bakım Aralık ayı maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 13-14 Aralık il il sorgulama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022 20:51
  • 1
  • 11
Evde bakım Aralık ayı maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 13-14 Aralık il il sorgulama...

Evde bakım Aralık ayı maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Soyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından, engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenen kişilere yatırılan Evde Bakım Maaşının Aralık ayında yatacağı tarih, en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Evde bakım Aralık ayı maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 13-14 Aralık il il sorgulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Evde bakım Aralık ayı maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 13-14 Aralık il il sorgulama...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Aralık ayında da evde bakım maaşlarının 15 Aralık – 31 Aralık tarihleri arasında yatırılacağı biliniyor.

  • 3
  • 11
Evde bakım Aralık ayı maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 13-14 Aralık il il sorgulama...

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

  • 4
  • 11
Evde bakım Aralık ayı maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 13-14 Aralık il il sorgulama...

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin şu adımları takip etmesi gerekmektedir:

  • 5
  • 11
Evde bakım Aralık ayı maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 13-14 Aralık il il sorgulama...

TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.