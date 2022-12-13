Evde bakım Aralık ayı maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 13-14 Aralık il il sorgulama...

Evde bakım Aralık ayı maaşı ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakımı yapan engelli veya yaşlı kişiler için, o kişilere bakım hizmetini üstlenen kişilere aylık olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Evde Bakım Maaşının yatırılma tarihi illere göre farklılık göstermektedir. Peki, Evde bakım Aralık ayı maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 13-14 Aralık il il sorgulama...