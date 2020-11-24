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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2020 zorunlu kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2020 zorunlu kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kasım oyunun sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde araç sahipleri için son dakika açıklaması geldi. Bu dönemde geçerli olacak kış lastiği cezasının miktarı da belli oldu. Kış lastiği ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2020 zorunlu kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 24.11.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 13:22
Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Kasım ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde araç sahipleri kış lastiğinin ne zaman takılacağını araştırmaya başladı. Kış lastiği uygulaması ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2020 zorunlu kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık Salı gününe denk geliyor.
Uygulama, 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, ticari araçlar için 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunlu olduğunu belirterek, "1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmamanın cezası 776 lira. Ceza 1 Ocak'tan itibaren yeniden değerleme oranı olan yüzde 9.11 artırılarak 846 liraya çıkacak" ifadelerini kullandı.
Apaydın, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerdeki sürücülerin kış lastiği kullanmak için 1 Aralık'ı beklememesi gerektiğini söyledi.
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.