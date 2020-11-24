Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2020 zorunlu kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kasım oyunun sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde araç sahipleri için son dakika açıklaması geldi. Bu dönemde geçerli olacak kış lastiği cezasının miktarı da belli oldu. Kış lastiği ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2020 zorunlu kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? İşte haberin detayları...