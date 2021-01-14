Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Gelir vergisinde beklenen oldu: Sınır değişti! İki taksitle ödenecek Gelir vergisinde beklenen oldu: Sınır değişti! İki taksitle ödenecek
Son dakika gelen habere göre gelir vergisinde bu yıl beyannameye dikkat edilmeli. İş değiştirenler için ikinci işverenden elde edeceği gelir için beyanname verme sınırı 49 bin lira. Bu rakam özellikle 2020 yılında iş değiştiren doktorlar için çok önemli. Öte yandan sanatçılar ve sporcular da gelir vergisi beyannamesi verecek.
Giriş Tarihi: 14.01.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 09:37
Gelir vergisi mükellefleri, 2020 yılında elde ettiği gelirlerin vergisini bu yıl iki taksitte ödeyecek. Sistem Global Danışmanlık Denetim Müdürü Emre Karaarslan'ın verdiği bilgiye göre, gerçek kişiler, ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarının yanı sıra, aldıkları ücretler, sağladıkları menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratları için gelir vergisi ödemekle yükümlü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu yıl gelir vergisi konusunda en dikkat edilmesi gereken hususların başında beyanname verme konusunun geldiğini vurgulayan Emre Karaarslan, bu konuda son düzenlemelere ilişkin şunları söyledi:
"2020 yılı içerisinde tek işverenden elde edilen ücret gelirinin 600.000 TL tutarı aşması halinde,
2020 yılı içerisinde birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirinin 600.000 TL tutarı aşması halinde,
2020 yılı içerisinde birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin, birden sonraki işverenden alınan ücretler toplamı 49.000 TL tutarı aşması halinde gelir vergisi beyannamesi verilecek.
Milliyet'in haberine göre Söz konusu ücret gelirini elde eden kişiler 2021 Mart sonuna kadar bu gelirlerini gelir vergisi beyannamesi ile beyan edecekler. Ödemeler 2021 Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit taksit olarak yapılacak."