Gelir vergisinde beklenen oldu: Sınır değişti! İki taksitle ödenecek

Son dakika gelen habere göre gelir vergisinde bu yıl beyannameye dikkat edilmeli. İş değiştirenler için ikinci işverenden elde edeceği gelir için beyanname verme sınırı 49 bin lira. Bu rakam özellikle 2020 yılında iş değiştiren doktorlar için çok önemli. Öte yandan sanatçılar ve sporcular da gelir vergisi beyannamesi verecek.