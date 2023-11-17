SGK emekli maaşı alanlara ek 10.000 TL verilecek! Kasım ayında miktar güncellendi! Ödemeler: 5.250 TL-7.500 TL...

PROMOSYONDA SINIR DA ARTACAK

7500 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı Ocak ayında yeniden artacak. Dolayısıyla emekli promsoyon sınırları da bu rakamın çok altında kalacak. Bu nedenle yeni dönemde emekli promosyon sınırlarının yükseltilmesi bekleniyor.