17 Kasım 2023, Cuma
SGK emekli maaşı alanlara ek 10.000 TL verilecek! Kasım ayında miktar güncellendi! Ödemeler: 5.250 TL-7.500 TL...
Emeklilere son dakika müjdesi! Bankalar duyurdu, ödemeler güncellendi! Yeni yılın başlamasıyla birlikte, milyonlarca emekliyi sevindiren bir gelişme yaşanıyor. Ocak zammıyla birlikte emekli maaşlarında artış yaşanacak. Ayrıca 5.000 TL ikramiye ödemeleri sonrası, banka promosyonu miktarları araştırma konusu oluyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi güncel promosyon ödemeleri...
Giriş Tarihi: 17.11.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 06:28
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19