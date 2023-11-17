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Haberler Galeri SGK emekli maaşı alanlara ek 10.000 TL verilecek! Kasım ayında miktar güncellendi! Ödemeler: 5.250 TL-7.500 TL...

SGK emekli maaşı alanlara ek 10.000 TL verilecek! Kasım ayında miktar güncellendi! Ödemeler: 5.250 TL-7.500 TL...

Emeklilere son dakika müjdesi! Bankalar duyurdu, ödemeler güncellendi! Yeni yılın başlamasıyla birlikte, milyonlarca emekliyi sevindiren bir gelişme yaşanıyor. Ocak zammıyla birlikte emekli maaşlarında artış yaşanacak. Ayrıca 5.000 TL ikramiye ödemeleri sonrası, banka promosyonu miktarları araştırma konusu oluyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi güncel promosyon ödemeleri...

Giriş Tarihi: 17.11.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 06:28
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SGK emekli maaşı alanlara ek 10.000 TL verilecek! Kasım ayında miktar güncellendi! Ödemeler: 5.250 TL - 7.500 TL...

Emekli maaşlarına yapılacak olan Ocak zammı, milyonlarca emeklinin gelirini artıracak. Zam öncesinde bankalar, promosyon tutarlarını bir bir yenileyerek emeklilere ek gelir kapısı sunuyor. Özellikle daha önce düşük promosyon tutarıyla anlaşma yapmış olan emekliler için ise cayma hakkı bulunuyor. İşte, Kasım 2023 emekli promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK emekli maaşı alanlara ek 10.000 TL verilecek! Kasım ayında miktar güncellendi! Ödemeler: 5.250 TL - 7.500 TL...

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ YÜKSELİYOR!

Emeklilere maaşlarını belirli bir bankadan almaları karşılığında ödenen promosyon tutarları, yeni dönemde yükselişe geçiyor. Bankalar, emeklilerin talepleri doğrultusunda promosyon miktarlarını güncellemeye devam ederken, bu tutarlar 12.500 TL'ye kadar yükselebiliyor. Yeni dönemde, daha önce üç ayrı rakam olarak belirlenen promosyon sınırlarında da değişiklik bekleniyor.

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SGK emekli maaşı alanlara ek 10.000 TL verilecek! Kasım ayında miktar güncellendi! Ödemeler: 5.250 TL - 7.500 TL...

PROMOSYONDA SINIR DA ARTACAK

7500 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı Ocak ayında yeniden artacak. Dolayısıyla emekli promsoyon sınırları da bu rakamın çok altında kalacak. Bu nedenle yeni dönemde emekli promosyon sınırlarının yükseltilmesi bekleniyor.

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SGK emekli maaşı alanlara ek 10.000 TL verilecek! Kasım ayında miktar güncellendi! Ödemeler: 5.250 TL - 7.500 TL...

Emeklileri sevindirecek haber geldi! 2023 Kasım ayında birçok banka, emekli maaşı müşterilerine yönelik güncellenen promosyon tutarlarını açıkladı.

İşte banka banka emekli promosyonları:

1. Akbank:

3.499 TL ve altında aylık alanlara: 6.000 TL
3.500 - 7.499 TL arası aylık alanlara: 7.000 TL
7.500 - 9.999 TL arası aylık alanlara: 9.000 TL
10.000 TL ve üzeri aylık alanlara: 10.000 TL
Ek avantaj: Kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip para.

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SGK emekli maaşı alanlara ek 10.000 TL verilecek! Kasım ayında miktar güncellendi! Ödemeler: 5.250 TL - 7.500 TL...

2. Denizbank:

3.499 TL ve altında aylık alanlara: 3.000 TL
3.500 - 7.499 TL arası aylık alanlara: 3.500 TL
7.500 - 9.999 TL arası aylık alanlara: 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri aylık alanlara: 5.000 TL