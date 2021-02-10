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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalardan yeni düzenleme! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak! Tek şart ise... Bankalardan yeni düzenleme! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak! Tek şart ise... Son dakika... Bankalarda yapılacak yeni düzenleme ile tüketicinin bankayla ilişkisi uzaktan olacak. Vatandaşların şubeye gitmesine sebep olan hesap açma ve kapatma işlemleri 1 Mart itibariyle dijital olarak gerçekleşebilecek. Bu düzenleme ile hem zaman kazanmış, hem de israftan kurtulunması amaçlanıyor. Pandemi döneminde yapılan düzenlemenin bulaşma riskini azalması da dikkat çekiyor. Giriş Tarihi: 10.02.2021 23:39 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 23:39
Son dakika haberleri... Pandemi döneminde bankaların önünde kuyrukların oluşması endişe yaratıyor. Bankalar için yapılacak yeni düzenleme ile yüz yüze temasın önüne geçilecek. Bankacılık sisteminde müşteri ediniminin dışında her türlü işlem dijital ortamda yapılabilir durumda. Mevzuatta olmayan tek şey uzaktan müşteri edinimiydi. Mart ayında başlayacak düzenleme ile artık bankacılık tamamen gelen düzenleme ile halihazırda aradaki kurye veya hiçbir insan faktörü olmayacak şekilde bu da yapılabilecek. Tüm detaylara haberimizde ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Görüntülü görüşme ile müşteri olunabilecek veya banka şubesine gidilmesine gerek kalınmayacak. Bankalar bir süredir hesap açma işlemlerini kurye ile de yapıyorlardı. Ancak bu yöntem de hem zaman hem de kağıt israfıydı.
TEK ŞART 18 YAŞINDAN BÜYÜK OLMAK
1 Mart'ta finansal sistemde köklü bir değişim yaratacak olan sistemde müşteriler ilk defa "Kimlik Tespiti" ve "Sözleşme" yapılması aşamasında süreci tamamen dijital ortamda başlayarak dijital ortamda bitirebilecek.
Islak imza ve fiziki kimlik doğrulama zorunluluğunun ortadan kalkmasıyla birlikte dakikalar içinde banka müşterisi olmanın yolu da açılmış olacak. Tek şart 18 yaşını doldurmuş olmak.
OCR VE NFC UYGULAMALARI KRİTİK
İşlemlerin güvenli, hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilmesi için adımlar ise bankanın sistemine entegre edilen altyapı sayesinde kullanıcı görüşme talebi göndermesiyle başlıyor. Talebi yapan müşteri sırası geldiğinde müşteri temsilcisi ile görüntülü görüşmeye başlıyor.