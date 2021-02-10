Bankalardan yeni düzenleme! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak! Tek şart ise...

Son dakika haberleri... Pandemi döneminde bankaların önünde kuyrukların oluşması endişe yaratıyor. Bankalar için yapılacak yeni düzenleme ile yüz yüze temasın önüne geçilecek. Bankacılık sisteminde müşteri ediniminin dışında her türlü işlem dijital ortamda yapılabilir durumda. Mevzuatta olmayan tek şey uzaktan müşteri edinimiydi. Mart ayında başlayacak düzenleme ile artık bankacılık tamamen gelen düzenleme ile halihazırda aradaki kurye veya hiçbir insan faktörü olmayacak şekilde bu da yapılabilecek. Tüm detaylara haberimizde ulaşabilirsiniz...