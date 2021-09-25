Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! İstanbul Çekmeköy, Başakşehir, Avcılar, Kartal’da 5 yıl sıfır faizle konut başvurusu!

Bu yıl başlayacakları projelerin Çekmeköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sarıyer Ayazağa, Avcılar ve Kartal ilçelerinde olacağını dile getiren Gedikli, 2022'de de üretime ara vermeden devam edeceklerini söyledi ve şu bilgileri verdi: "Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre tasarladığımız toplam 15 bin bağımsız bölümü bu sene sonuna kadar satışa sunacağız. 2022 yıl sonuna kadar ise bunlara ilave olarak portföyümüzdeki mevcut arsaları da geliştirerek 20 bin bağımsız bölümü daha satışa sunmayı hedefliyoruz."