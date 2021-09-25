HaberlerGaleriEv sahibi olmak isteyenlere müjde! İstanbul Çekmeköy, Başakşehir, Avcılar, Kartal’da 5 yıl sıfır faizle konut başvurusu!
Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! İstanbul Çekmeköy, Başakşehir, Avcılar, Kartal’da 5 yıl sıfır faizle konut başvurusu!
İstanbul'a 2021 ve 2022 yıllarında toplam 35 bin yeni konut geliyor. Uygun faizler ve fiyatlarla konut satın almak isteyen vatandaşlara binlerce konut dağıtılacak. Emlak GYO tarafından başlatılan projeyle; İstanbul'un Çekmeköy, Başakşehir, Avcılar, Kartal, Sarıyer, Küçükçekmece ilçelerinde konutlar inşa edilecek. Fiyatlar daha ulaşılabilir olsun diye 60 aya kadar vade farksız, ara ödemeli, taksit azaltıcı ödeme koşulları olacak. İşte; İstanbul'da uygun fiyatlı ev almanın yolları!
Giriş Tarihi: 25.09.2021 09:22Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 09:22