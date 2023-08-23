23 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ev sahibi olmak isteyenlere müjde geldi! Düşük faizli kredi imkanı tanınacak! 180 ay vadeli ve %1,20 faiz...

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde geldi! Düşük faizli kredi imkanı tanınacak! 180 ay vadeli ve %1,20 faiz...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk evini alacak vatandaşlar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Merkez Bankası'nın çalışmaları sonucunda 180 vadeli ve %1.20 faizli konut kredisinin uygulamaya konulacağını açıkladı. Konut kredisi almayı planlayan vatandaşlar, yeni gelişmeleri takip ederek çalışmaların tamamlanmasını bekliyor. Bu adımın, konut arzını artırması öngörülüyor. Uygulama ile birlikte ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara destek sağlanması amaçlanıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 08:17
  • 1
  • 18
Ev sahibi olmak isteyenlere müjde geldi! Düşük faizli kredi imkanı tanınacak! 180 ay vadeli ve %1,20 faiz...

Merkez Bankası ve BDDK'nın teşvikiyle kamu bankaları tarafından sunulması beklenen düşük faizli konut kredisi ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Konut alımlarını teşvik etmeyi amaçlayan bu adımların yakın bir süre içinde uygulamaya geçirilmesi planlanıyor. Ev sahibi olmak isteyenler konu hakkındaki detayları merak ediyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Ev sahibi olmak isteyenlere müjde geldi! Düşük faizli kredi imkanı tanınacak! 180 ay vadeli ve %1,20 faiz...

Merkez Bankası ve BDDK teşvikiyle kamu bankalarından verilmesi beklenen düşük faizli konut kredisi hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Konut satın alımını teşvik edecek olan bu çalışmalar, yakında hayata geçirilecek.

  • 3
  • 18
Ev sahibi olmak isteyenlere müjde geldi! Düşük faizli kredi imkanı tanınacak! 180 ay vadeli ve %1,20 faiz...

KONUT ALMAYA TEŞVİK EDİLECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde finans dünyası ile yaptığı buluşması kapsamında konu hakkında açıklamalarda bulundu:

  • 4
  • 18
Ev sahibi olmak isteyenlere müjde geldi! Düşük faizli kredi imkanı tanınacak! 180 ay vadeli ve %1,20 faiz...

"Birinci konut edinimini özellikle daha güçlü bir şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk. Bu konuda Merkez Bankamızın da BDDK ile birlikte çalışmaları var. Önümüzdeki dönemde inşallah bu konularda da daha yeni adımlar bekliyoruz.

  • 5
  • 18
Ev sahibi olmak isteyenlere müjde geldi! Düşük faizli kredi imkanı tanınacak! 180 ay vadeli ve %1,20 faiz...

Konut arzını arttırmak, konut maliyetlerini düşürmek ve konut edinimini arttırmak durumundayız. Geçmişte Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası ortak bir çalışma yapmıştık. Orada da rakamsal olarak şu tespit edilmişti.