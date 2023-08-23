23 Ağustos 2023, Çarşamba
Ev sahibi olmak isteyenlere müjde geldi! Düşük faizli kredi imkanı tanınacak! 180 ay vadeli ve %1,20 faiz...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk evini alacak vatandaşlar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Merkez Bankası'nın çalışmaları sonucunda 180 vadeli ve %1.20 faizli konut kredisinin uygulamaya konulacağını açıkladı. Konut kredisi almayı planlayan vatandaşlar, yeni gelişmeleri takip ederek çalışmaların tamamlanmasını bekliyor. Bu adımın, konut arzını artırması öngörülüyor. Uygulama ile birlikte ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara destek sağlanması amaçlanıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 23.08.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 08:17
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