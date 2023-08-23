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Haberler Galeri Emekliye son dakika müjdesi az evvel geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur'luya çift maaş gibi gelecek! Miktarlar açıklandı, 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Emekliye son dakika müjdesi az evvel geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur'luya çift maaş gibi gelecek! Miktarlar açıklandı, 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Emeklilerin promosyon ödemelerini yakından takip etmeleri, bankalar arasındaki rekabeti daha da kızıştırdı. Bankalar, emeklilere cazip fırsatlar sunarak aralarındaki yarışı sürdürüyor. Emekliler ise kendi önceliklerini gözeterek en avantajlı teklifi seçmeye çaba gösteriyor. Ancak genellikle bu ödemelerden faydalanmak isteyen emeklilerden üç yıl boyunca aynı bankada hesap açma taahhüdü isteniyor. Bu durum, emeklilerin en iyi seçeneği seçerken dikkatli olmalarını gerektiriyor. İşte, güncel miktarlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2023 07:03
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Emekliye son dakika müjdesi az evvel geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur’luya çift maaş gibi gelecek! Miktarlar açıklandı, 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Ağustos ayının başlamasıyla birlikte emekli vatandaşlar için özel kampanyalar duyuruldu. Bu kampanyalar, emeklilerin maaşlarını desteklemeyi ve ekonomik koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor. EYT (Erken Emeklilik) bekleyenler ve mevcut aylık alanlar, bu fırsatları kullanarak ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilecekler. Hangi bankanın ne kadar promosyon sunduğu, SGK-SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılan duyurularla birlikte netleşti. İşte yeni ödeme miktarları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye son dakika müjdesi az evvel geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur’luya çift maaş gibi gelecek! Miktarlar açıklandı, 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

YAPI KREDİ:

1 Ağustos 2023 – 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

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Emekliye son dakika müjdesi az evvel geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur’luya çift maaş gibi gelecek! Miktarlar açıklandı, 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

AKBANK:

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 7.000 TL' ye Varan Promosyona ek 3.000 TL chip-para ile birlikte 10.000 TL'ye varan promosyon ödüyor.

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Emekliye son dakika müjdesi az evvel geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur’luya çift maaş gibi gelecek! Miktarlar açıklandı, 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

GARANTİ BBVA:

Garanti BBVA'ya, 7.500 TL'ye varan nakit banka emekli maaş promosyonu veriyor.

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Emekliye son dakika müjdesi az evvel geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur’luya çift maaş gibi gelecek! Miktarlar açıklandı, 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

QNB:

8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emekli promosyonu veriyor.