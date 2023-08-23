23 Ağustos 2023, Çarşamba
Emekliye son dakika müjdesi az evvel geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur'luya çift maaş gibi gelecek! Miktarlar açıklandı, 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...
Emeklilerin promosyon ödemelerini yakından takip etmeleri, bankalar arasındaki rekabeti daha da kızıştırdı. Bankalar, emeklilere cazip fırsatlar sunarak aralarındaki yarışı sürdürüyor. Emekliler ise kendi önceliklerini gözeterek en avantajlı teklifi seçmeye çaba gösteriyor. Ancak genellikle bu ödemelerden faydalanmak isteyen emeklilerden üç yıl boyunca aynı bankada hesap açma taahhüdü isteniyor. Bu durum, emeklilerin en iyi seçeneği seçerken dikkatli olmalarını gerektiriyor. İşte, güncel miktarlar!
Giriş Tarihi: 23.08.2023 07:03
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