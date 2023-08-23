Emekliye son dakika müjdesi az evvel geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur’luya çift maaş gibi gelecek! Miktarlar açıklandı, 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Ağustos ayının başlamasıyla birlikte emekli vatandaşlar için özel kampanyalar duyuruldu. Bu kampanyalar, emeklilerin maaşlarını desteklemeyi ve ekonomik koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor. EYT (Erken Emeklilik) bekleyenler ve mevcut aylık alanlar, bu fırsatları kullanarak ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilecekler. Hangi bankanın ne kadar promosyon sunduğu, SGK-SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılan duyurularla birlikte netleşti. İşte yeni ödeme miktarları!