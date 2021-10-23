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Haberler Galeri Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Ziraat Bankası ve Halkbank'tan bütçeye uygun 2+1, 3+1 evler! 80.000 ile 300.000 TL arasında...

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Ziraat Bankası ve Halkbank'tan bütçeye uygun 2+1, 3+1 evler! 80.000 ile 300.000 TL arasında...

Ev sahibi olmak herkesin hayallerini süslüyor. Bankalar tarafından satışa sunulan evler bütçeye uygun oldukları için tercih ediliyor. Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından Türkiye'nin birçok ilinde satışa sunulan evler alıcılarını bekliyor. İhale sistemi ile satılan evler için kriterleri alıcı belirliyor. Pandemi sürecinde ev ve konut kredi faizlerinde yaşanan artış sonrasında bankaların satışa sunduğu evler araştırılıyor. İşte, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan bütçeye uygun 2+1, 3+1 evler...

Giriş Tarihi: 23.10.2021 18:44
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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Ziraat Bankası ve Halkbank’tan bütçeye uygun 2+1, 3+1 evler! 80.000 ile 300.000 TL arasında...

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat... Ziraat Bankası ve Halkbank'tan bütçeye uygun 2+1, 3+1 evler bulunuyor. 80.000 ile 300.000 TL arasında evler satışa sunuldu. Salgın sürecinde ev fiyatlarında yaşanan artış hayal kırıklığına yol açtı. Ev sahibi olmak isteyenler bu süreçte bankaların satışa sunduğu uygun fiyatlı evleri araştırmayı sürdürüyor. Bankalardan satılık gayrimenkuller piyasa fiyatlarının çok daha altında satılması ile dikkat çekerken bu sayede ev sahibi olmak isteyen kişilere de büyük avantaj sağlanıyor. İşte, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan bütçeye uygun 2+1, 3+1 evler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Ziraat Bankası ve Halkbank’tan bütçeye uygun 2+1, 3+1 evler! 80.000 ile 300.000 TL arasında...

İHALEYE NASIL KATILABİLİRİM?

Gayrimenkullerimizin bir kısmı fiziki ihale yöntemiyle bir kısmı e-ihale yönetimiyle satılmaktadır.

Fiziki ihale ile satışına devam edilen her gayrimenkul için belirlenen teminat tutarının verilmesinden sonra, internet sayfamızda yer alan teklif mektubu ile peşin/taksitli satış şartnamesinin doldurularak, en geç ihaleden bir gün öncesine kadar, kapalı zarf içinde ilgili ihale komisyonuna teslim edilmesi veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Bankamız sorumlu değildir.

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Ziraat Bankası ve Halkbank’tan bütçeye uygun 2+1, 3+1 evler! 80.000 ile 300.000 TL arasında...

E-ihale ile satışına devam edilenlerde, en yakın Ziraat Bankası Şubesi'ne başvurularak, taşınmazın muhammen bedelinin %6'sı tutarındaki teminatın yatırılması ve Subemizde doldurulacak Gayrimenkul Satış Şartnamesi'nin her sayfasının imzalanması sonrasında cep telefonunuza gelen şifre ile https://e-satis.ziraatbank.com.tr/ sitesine girerek teklifin verilmesi gerekmektedir.

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Ziraat Bankası ve Halkbank’tan bütçeye uygun 2+1, 3+1 evler! 80.000 ile 300.000 TL arasında...

KABUL EDİLEN GEÇİCİ TEMİNAT ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Belirtilen teminat tutarlarını Bankamız şubelerine nakit olarak yatırılabilirsiniz. Bunun dışında, kabul edilen teminat çeşitlerinin tamamı Gayrimenkul Satış Şartnamelerinde belirtilmiştir.

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Ziraat Bankası ve Halkbank’tan bütçeye uygun 2+1, 3+1 evler! 80.000 ile 300.000 TL arasında...

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALELERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR?

Fiziki ihale ile satışına devam edilen gayrimenkul satışları, ilan edilen ihale tarihi ve yerinde hazır bulunan teklif sahipleri ile pazarlık ve/veya açık artırma usulüyle gerçekleştirilmektedir. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen ihale tarih ve saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir.