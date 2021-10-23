Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Ziraat Bankası ve Halkbank'tan bütçeye uygun 2+1, 3+1 evler! 80.000 ile 300.000 TL arasında...

Ev sahibi olmak herkesin hayallerini süslüyor. Bankalar tarafından satışa sunulan evler bütçeye uygun oldukları için tercih ediliyor. Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından Türkiye'nin birçok ilinde satışa sunulan evler alıcılarını bekliyor. İhale sistemi ile satılan evler için kriterleri alıcı belirliyor. Pandemi sürecinde ev ve konut kredi faizlerinde yaşanan artış sonrasında bankaların satışa sunduğu evler araştırılıyor. İşte, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan bütçeye uygun 2+1, 3+1 evler...