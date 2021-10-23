Ekim sonu kredi faizleri değişti! Bankalar peş peşe açıkladı! Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları...

Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puanlık indirimle yüzde 16'ya çekmesinin ardından bankalardan peş peşe kredi faiz değişikliği açıklaması geldi. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi için araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, en uygun kredi veren bankalar listesini merak ediyor. Banka banka kredi faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ekim ayı güncel kredi faiz oranları...