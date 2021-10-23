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Haberler Galeri Ekim sonu kredi faizleri değişti! Bankalar peş peşe açıkladı! Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları...

Ekim sonu kredi faizleri değişti! Bankalar peş peşe açıkladı! Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları...

Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puanlık indirimle yüzde 16'ya çekmesinin ardından bankalardan peş peşe kredi faiz değişikliği açıklaması geldi. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi için araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, en uygun kredi veren bankalar listesini merak ediyor. Banka banka kredi faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ekim ayı güncel kredi faiz oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.10.2021 13:04
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Ekim sonu kredi faizleri değişti! Bankalar peş peşe açıkladı! Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları...

İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya çekti. Bu gelişmelerin ardından bankalarda kredi faiz oranlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Ekim ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde bankalar kredi faizlerini güncelledi. Güncel kredi faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ekim sonu kredi faizleri değişti! Bankalar peş peşe açıkladı! Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte 23 Ekim tarihli banka banka güncel ihtitaç-taşıt-konut kredi faiz oranları:

Not: Vade veya çekilecek miktara göre bazı bankaların faiz oranları değişiklik gösterebilir.

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Ekim sonu kredi faizleri değişti! Bankalar peş peşe açıkladı! Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.59

Taşıt kredisi (kaskolu): 1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): 1.63

Konut kredisi: 1.43

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Ekim sonu kredi faizleri değişti! Bankalar peş peşe açıkladı! Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Maaşını Halkbank'tan Alanlar İhtiyaç Kredisi: 1.58

Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi: 1.61

Özel Sektör Çalışanlarına İhtiyaç Kredisi: 1.61

Hesaplı Evim Konut Kredisi: 1.38

Taşıt Kredisi (0 KM): 1,58

Taşıt Kredisi (2. El ): 1,60

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Ekim sonu kredi faizleri değişti! Bankalar peş peşe açıkladı! Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları...

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç Kredisi: 1.61

Konut Kredisi: 1,37