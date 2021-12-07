07 Aralık 2021, Salı
EYT’li esnafa 7200 gün formülü! 2 talep masada! SSK ve Bağ-Kur’lunun gözü EYT’ye çevrildi!
EYT'li esnafları sevindiren gelişme! Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen EYT'liler, yeni çıkacak düzenlemenin detaylarını merakla bekliyor. Esnafların talebi prim gün sayısında değişiklik yapılması ve vergi kaydı olanın borçlanma yapılabilmesi. Prim yıl şartını tamamlayan ancak yaşı bekleyen kişilere böylelikle emeklilik yolu açılacak. SSK ve Bağ-Kurlunun merakla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili son bilgiler ve talepler!
Giriş Tarihi: 07.12.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 13:31
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