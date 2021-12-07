EYT’li esnafa 7200 gün formülü! 2 talep masada! SSK ve Bağ-Kur’lunun gözü EYT’ye çevrildi!

EYT'li esnafa 7200 gün formülü! 2 talep masada! SSK ve Bağ-Kurlunun gözü EYT düzenlemesine çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar yapılacak düzenlemeleri merakla bekliyor. EYT için kapsamlı bir çalışma yapılması ve kimin hangi haktan nasıl yararlanabileceğinin belirlenmesi gerekiyor. Prim yıl şartını tamamladıktan sonra yaşı bekleyen kişilere emeklilik yolu açılacak ve EYT düzenlemesiyle bu kişiler rahat bir nefes alacak.