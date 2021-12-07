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EYT’li esnafa 7200 gün formülü! 2 talep masada! SSK ve Bağ-Kur’lunun gözü EYT’ye çevrildi!

EYT'li esnafları sevindiren gelişme! Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen EYT'liler, yeni çıkacak düzenlemenin detaylarını merakla bekliyor. Esnafların talebi prim gün sayısında değişiklik yapılması ve vergi kaydı olanın borçlanma yapılabilmesi. Prim yıl şartını tamamlayan ancak yaşı bekleyen kişilere böylelikle emeklilik yolu açılacak. SSK ve Bağ-Kurlunun merakla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili son bilgiler ve talepler!

Giriş Tarihi: 07.12.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 13:31
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EYT’li esnafa 7200 gün formülü! 2 talep masada! SSK ve Bağ-Kur’lunun gözü EYT’ye çevrildi!

EYT'li esnafa 7200 gün formülü! 2 talep masada! SSK ve Bağ-Kurlunun gözü EYT düzenlemesine çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar yapılacak düzenlemeleri merakla bekliyor. EYT için kapsamlı bir çalışma yapılması ve kimin hangi haktan nasıl yararlanabileceğinin belirlenmesi gerekiyor. Prim yıl şartını tamamladıktan sonra yaşı bekleyen kişilere emeklilik yolu açılacak ve EYT düzenlemesiyle bu kişiler rahat bir nefes alacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’li esnafa 7200 gün formülü! 2 talep masada! SSK ve Bağ-Kur’lunun gözü EYT’ye çevrildi!

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan, prim-yıl şartını tamamlayıp yaşı bekleyenlere emeklilik yolu açacak çalışma, büyük heyecana yol açtı.

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EYT’li esnafa 7200 gün formülü! 2 talep masada! SSK ve Bağ-Kur’lunun gözü EYT’ye çevrildi!

Hem SSK'lılar hem de Bağ-Kur'lular heyecanlı bekleyiş içerisine girdi.

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EYT’li esnafa 7200 gün formülü! 2 talep masada! SSK ve Bağ-Kur’lunun gözü EYT’ye çevrildi!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için kapsamlı bir çalışma yapılması, kimleri ilgilendirdiğinin tespitinin yapılması ve şartların belirlenmesi gerekiyor.

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EYT’li esnafa 7200 gün formülü! 2 talep masada! SSK ve Bağ-Kur’lunun gözü EYT’ye çevrildi!

SSK'lılar için ayrı, Bağ-Kur'lular için ayrı, memurlar için ayrı çalışma yapılması bekleniyor. Esnafın iki konuda talebi bulunuyor.