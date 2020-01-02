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Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?

2020 poşet fiyatları ne kadar oldu? Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 1 Ocak 2019 tarihinde marketlerde verilen poşetler paralı hale getirilmişti. 2020 yılbaşıyla birlikte poşet fiyatlarına zam iddiası sosyal medyada dile getirildi. Poşet fiyatlarına zam iddiasının ardından vatandaşlar poşet fiyatı ne kadar sorusuna yanıt arıyor. 2020 poşet zammı var mı? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 02.01.2020 18:59 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 19:00
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Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?

2020 poşet fiyatları ne kadar? Poşete zam var mı? Poşet fiyatlarına zam geldi mi sorusu vatandaşların en çok araştırdığı konulardan birisi oldu. Sosyal medyada dile getirilen poşet fiyatına zam iddiasının ardından poşet fiyatı sorgulanıyor. 2019 yılında marketlerde verilen poşetler paralı olmuş, vatandaşlar her bir poşet için 25 kuruş ödemeye başlamıştı. Bu nedenle birçok kişi çanta taşımaya başlamıştı. Peki, 2020'de poşete zam var mı? Poşet fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen sorunun cevabı!

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Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?

Resmi Gazete 'de yayımlanan kararda, yeniden değerlendirme oranında ambalaj fiyatlarında zam geleceğine yer verildi. Yeniden değerlendirme oranı ile poşetlerin 30 kuruşa çıkacağı belirtilmişti.

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Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2019'da başlayan uygulama ile plastik poşet kullanımı 2019'un 11 ayında yaklaşık yüzde 77 oranında azaldı.

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Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?

Aylık yaklaşık 35 adet olan kişi başı kullanım adedi ise 10'a kadar düştü. Ayrıca 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla yaklaşık 200 bin ton plastiğin kullanımının da önüne geçildi.

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Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?

1 ton plastiğin üretimi ve geri dönüşüme tabi tutulmaksızın doğrudan doğaya bırakılması ile 41 kilogram sera gazı salınımı gerçekleştireceği göz önünde bulundurulduğunda ise yaklaşık 200 bin ton plastiğin kullanımının önlenmesi ile yaklaşık 8 milyon kilogram sera gazı salınımının önüne geçildi.