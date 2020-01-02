Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?
2020 poşet fiyatları ne kadar oldu? Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 1 Ocak 2019 tarihinde marketlerde verilen poşetler paralı hale getirilmişti. 2020 yılbaşıyla birlikte poşet fiyatlarına zam iddiası sosyal medyada dile getirildi. Poşet fiyatlarına zam iddiasının ardından vatandaşlar poşet fiyatı ne kadar sorusuna yanıt arıyor. 2020 poşet zammı var mı? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 02.01.2020 18:59Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 19:00
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Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?
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Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?
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Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?
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Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?
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Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?