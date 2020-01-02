Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?

2020 poşet fiyatları ne kadar? Poşete zam var mı? Poşet fiyatlarına zam geldi mi sorusu vatandaşların en çok araştırdığı konulardan birisi oldu. Sosyal medyada dile getirilen poşet fiyatına zam iddiasının ardından poşet fiyatı sorgulanıyor. 2019 yılında marketlerde verilen poşetler paralı olmuş, vatandaşlar her bir poşet için 25 kuruş ödemeye başlamıştı. Bu nedenle birçok kişi çanta taşımaya başlamıştı. Peki, 2020'de poşete zam var mı? Poşet fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen sorunun cevabı!