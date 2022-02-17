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Ev kadınlarına emekli olma imkanı! SGK'ya başvurarak sigortalı olabilirsiniz! Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için...

Herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte evinde üretim yapan kadınlara emeklilik hakkı doğuyor. Belirli şartların karşılanması halinde, ev kadınları vergi muafiyetinden de yararlanabiliyor.Sağlık yardımlarından yararlanma ve vergi muafiyetinden yararlanabilmek için bu şartları taşımanız gerekiyor. Daha az prim ödeyerek isteğe bağlı sigortalılık yoluyla emekli olmak isteyen ev kadınları için gerekli şartları yazımızda ele aldık.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022 13:45
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Ev kadınlarına emekli olma imkanı! SGK’ya başvurarak sigortalı olabilirsiniz! Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için...

Ev kadınlarına emeklilik şartları nelerdir? Evde kendi işini yapan ev kadınları, sigorta ve emeklilik hakkında detayları araştırıyor. Belirli şartların karşılanması halinde sağlanan vergi muafiyeti ve emeklilikte detaylar ayrıntılar belli oldu. Bireysel olarak SGK şubesine giderek isteğe bağlı sigorta yaptırmak istediğinizi belirtmek yeterli oluyor. Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primleri de belirlendi. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev kadınlarına emekli olma imkanı! SGK’ya başvurarak sigortalı olabilirsiniz! Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için...

Herhangi bir işyerinde çalışanlar gibi, evde üretenler de emeklilik hakkına sahip oluyor. Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar, hem vergiden muaf esnaf sayılıyor ve herhangi bir gelir vergisi ödemiyor hem de sigortalı olup prim yatırarak emeklilik imkanına kavuşuyor.

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Ev kadınlarına emekli olma imkanı! SGK’ya başvurarak sigortalı olabilirsiniz! Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Öncelikle vergi dairelerine başvurup 'esnaf vergi muafiyeti belgesi' almak gerekiyor. Bu belgeyi alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak sigortalı da oluyor.

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Ev kadınlarına emekli olma imkanı! SGK’ya başvurarak sigortalı olabilirsiniz! Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için...

2021'de 28 gün üzerinden prim yatıran, 30 gün çalışmış sayıldı. Bu yıl ise 29 gün üzerinden prim yatıran, 30 gün sigortalı çalışmış sayılıyor.

Brüt 5 bin 4 liraya çıkan yeni asgari ücrete göre de aylık prim tutarı bin 547 lira 90 kuruş oluyor.

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Ev kadınlarına emekli olma imkanı! SGK’ya başvurarak sigortalı olabilirsiniz! Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için...

Ödenecek prim önümüzdeki yıl ise 30 günden hesaplanacak.

Bu şekilde sigortalı olan kadınlara hem sağlıktan yararlanma hem de emeklilik yolu açılıyor.