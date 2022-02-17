Ev kadınlarına emekli olma imkanı! SGK’ya başvurarak sigortalı olabilirsiniz! Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için...

Herhangi bir işyerinde çalışanlar gibi, evde üretenler de emeklilik hakkına sahip oluyor. Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar, hem vergiden muaf esnaf sayılıyor ve herhangi bir gelir vergisi ödemiyor hem de sigortalı olup prim yatırarak emeklilik imkanına kavuşuyor.