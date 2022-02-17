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Ev kadınlarına emekli olma imkanı! SGK'ya başvurarak sigortalı olabilirsiniz! Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için...
Herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte evinde üretim yapan kadınlara emeklilik hakkı doğuyor. Belirli şartların karşılanması halinde, ev kadınları vergi muafiyetinden de yararlanabiliyor.Sağlık yardımlarından yararlanma ve vergi muafiyetinden yararlanabilmek için bu şartları taşımanız gerekiyor. Daha az prim ödeyerek isteğe bağlı sigortalılık yoluyla emekli olmak isteyen ev kadınları için gerekli şartları yazımızda ele aldık.