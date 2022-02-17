Dolar kuru son dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne oldu? 17 Şubat dolar ne kadar, kaç TL?
Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Rusya-Ukrayna gerilimi kaynaklı gelişmeler küresel piyasalarda takip edilirken, yurt içinde Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararı bekleniyordu. Küresel piyasalarda yaşananların etkisiyle hareketlilik yaşayan döviz kurlarının faiz kararı sonrası hangi tepkiyi verdiği merak ediliyor. Faiz kararı öncesinde dolar 13,60 seviyelerinde bulunuyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne oldu? 17 Şubat dolar ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.02.2022
14:00 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının yakından takip edildiği yurt içinde gözler döviz kurlarına çevrildi. Faiz kararı sonrası doların nasıl tepki verdiğini merak eden yatırımcılar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne oldu? 17 Şubat dolar ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
DOLAR NE KADAR?
Merkez Bankası faiz kararını değiştirmeyerek, politika faizini %14'te sabit tuttu. Faiz kararı öncesinde 13,6223 seviyesinde bulunan dolar kuru, faiz kararının açıklanmasının ardından 13,61 seviyesine geriledi.
YURT İÇİ PİYASALAR TCMB'NİN FAİZ KARARINI BEKLİYOR
Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin çelişkili açıklamalar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının korkulandan daha şahin bir tablo ortaya koymamasının ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurmasına karşın, ABD ve NATO'nun aksini belirten açıklamalar yapması jeopolitik risklerin gündemin odağında kalmasına neden oluyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırından askerlerini çekmediğini, aksine kritik unsurları sınıra doğru hareket ettirdiğini belirtirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rus askeri yığınağının sürdüğünü söyledi. Bu açıklamalar karşısında Rusya, Batı ülkelerine "histeriyi kışkırtmaktan vazgeçme" çağrısı yaptı.
Gelişmeler sonrası küresel piyasalarda risk algısının negatife döndüğü gözlenirken, dün 90,3 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 1,2'lik artışla 91,5 dolardan işlem görüyor.
Merkez bankalarının para politikalarına yönelik adımları da piyasaların odağında kalmaya devam ederken, dün açıklanan Fed'in 25-26 Ocak'ta düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları, bankanın faiz oranını artırmaya ve bilançosunu yakında küçültmeye hazır olduğunu gösterdi. Banka yetkililerinin enflasyona ilişkin riskleri yukarı yönlü gördüğünü ve para politikasında sıkılaşma zamanı geldiği konusunda hemfikir olduğunu ortaya koyan tutanaklarda, "Üyelerin çoğu, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde Komite'nin politika desteğini şu anda tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde kaldırmasının uygun olacağını belirtti." ifadesi yer aldı.