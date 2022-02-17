Dolar kuru son dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne oldu? 17 Şubat dolar ne kadar, kaç TL?

Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Rusya-Ukrayna gerilimi kaynaklı gelişmeler küresel piyasalarda takip edilirken, yurt içinde Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararı bekleniyordu. Küresel piyasalarda yaşananların etkisiyle hareketlilik yaşayan döviz kurlarının faiz kararı sonrası hangi tepkiyi verdiği merak ediliyor. Faiz kararı öncesinde dolar 13,60 seviyelerinde bulunuyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne oldu? 17 Şubat dolar ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.02.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022 14:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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