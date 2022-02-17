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İŞKUR acil 70 bin işçi alımı ilanı yayımladı! Başvuru yapmak oldukça kolay! Alım yapılacak kurumlar hangileri?
İŞKUR tarafından işçi alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay 20 bine yakın kişiye istihdam sağlayan İŞKUR, şubat ayı ilanları ile 70 bin acil işçi alımı yapılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından İŞKUR işçi ilanlarının detayları araştırılmaya başlandı. Hangi kurumlara ne kadar işçi alınacağı merak edilirken, işçi alımının ayrıntılarını haberimizin detaylarında ele aldık. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? İŞKUR işçi alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte cevaplar...