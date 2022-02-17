İŞKUR acil 70 bin işçi alımı ilanı yayımladı! Başvuru yapmak oldukça kolay! Alım yapılacak kurumlar hangileri?

İSTANBUL İLK SIRADA

İstanbul, 16 bin 200 kişi ile Ocak'ta işe yerleştirmenin en çok olduğu il oldu. İstanbul'u 8 bin 864 ile Konya, 8 bin 323 ile Kocaeli, 7 bin 902 ile Ankara ve 4 bin 856 ile İzmir takip etti. Ocak ayında en az işe yerleştirme ise Hakkari, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Tunceli'de gerçekleşti.