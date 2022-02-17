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Haberler Galeri İŞKUR acil 70 bin işçi alımı ilanı yayımladı! Başvuru yapmak oldukça kolay! Alım yapılacak kurumlar hangileri?

İŞKUR acil 70 bin işçi alımı ilanı yayımladı! Başvuru yapmak oldukça kolay! Alım yapılacak kurumlar hangileri?

İŞKUR tarafından işçi alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay 20 bine yakın kişiye istihdam sağlayan İŞKUR, şubat ayı ilanları ile 70 bin acil işçi alımı yapılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından İŞKUR işçi ilanlarının detayları araştırılmaya başlandı. Hangi kurumlara ne kadar işçi alınacağı merak edilirken, işçi alımının ayrıntılarını haberimizin detaylarında ele aldık. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? İŞKUR işçi alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022 12:59
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İŞKUR acil 70 bin işçi alımı ilanı yayımladı! Başvuru yapmak oldukça kolay! Alım yapılacak kurumlar hangileri?

İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 Ocak ayında yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan İŞKUR, birçok farklı kadrolarda işçi alımı yapmaya devam ediyor. En çok alımlar satış danışmasnı, güvenlik görevlisi ve konfeksiyon pozisyonlarına yapılırken, yeni yapılacak 70 bin işçi alımı ile hangi kadrolara kaç kişi alınacağı da belli oldu. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? İŞKUR işçi alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR acil 70 bin işçi alımı ilanı yayımladı! Başvuru yapmak oldukça kolay! Alım yapılacak kurumlar hangileri?

En çok 13 bin 336 kişiyle beden işçisi aranırken; 3 bin 52 kişiyle temizlik görevlisi, bin 725 kişiyle makineci (dikiş), bin 644 kişiyle satış danışmanı ve bin 352 kişiyle garson takip ediyor. İŞKUR'a Ocak ayında 158 bin 425 açık iş başvurusu yapıldı.

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İŞKUR acil 70 bin işçi alımı ilanı yayımladı! Başvuru yapmak oldukça kolay! Alım yapılacak kurumlar hangileri?

Açık işlerin yüzde 99.7'si özel sektörden geldi. Sektör itibarıyla en fazla açık iş, imalat sanayisinden alındı. Kurum, geçen ay yüzde 65.4'ü erkek, yüzde 34.6'sı kadın olmak üzere 112 bin 992 kişiyi iş sahibi yaptı.

En fazla işe yerleştirme satış danışmanı veya uzmanı, güvenlik görevlisi ve konfeksiyon işçisi mesleklerinde oldu.

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İŞKUR acil 70 bin işçi alımı ilanı yayımladı! Başvuru yapmak oldukça kolay! Alım yapılacak kurumlar hangileri?

İSTANBUL İLK SIRADA

İstanbul, 16 bin 200 kişi ile Ocak'ta işe yerleştirmenin en çok olduğu il oldu. İstanbul'u 8 bin 864 ile Konya, 8 bin 323 ile Kocaeli, 7 bin 902 ile Ankara ve 4 bin 856 ile İzmir takip etti. Ocak ayında en az işe yerleştirme ise Hakkari, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Tunceli'de gerçekleşti.

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İŞKUR acil 70 bin işçi alımı ilanı yayımladı! Başvuru yapmak oldukça kolay! Alım yapılacak kurumlar hangileri?

19 BİN KİŞİYE KURS

İŞKUR, Ocak'ta işbaşı eğitim programı ve mesleki eğitim kursları gibi aktif işgücü piyasası programları kapsamında, 5 bin 784 program düzenledi. Bu programlardan toplam 19 bin 760 kişi faydalandı. Ocak'ta mesleki eğitim kursları arasında en fazla kursiyer, dokuma, konfeksiyon ve makineci, yazılım geliştiriciliği, modelist yardımcılığı kurslarında yer aldı.