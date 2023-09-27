%50 BES kısmi para çekme şartları neler? BES’te yeni reform! Hangi durumlarda hak kaybı yaşanmaz?

2-) Konut alımında haklar nasıl?

Konut alımında kendi adına en az yüzde elli sahiplik payını gösteren kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş tapu belgesinin bir nüshasını ibraz ederek başvurabilecek. Konut alımı için kısmen ödeme hakkından faydalanan katılımcı, başvuru tarihinden iki ay öncesine kadar veya kısmen ödeme tarihinden itibaren iki ay içinde aldığı konutun, kendi adına en az yüzde elli sahiplik payını gösteren kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş tapu belgesinin bir nüshasını ibraz ederek başvurabilecek. Konut alımı nedeniyle kısmi çekimde kısmen ödemeye konu tutarın yüzde 20'si oranında devlet katkısı da vatandaşa ödenecek.