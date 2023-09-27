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%50 BES kısmi para çekme şartları neler? BES'te yeni reform! Hangi durumlarda hak kaybı yaşanmaz?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), kısmen ödeme seçeneği ile katılımcıların birikimlerini daha fazla esneklikle yönetmelerine imkan tanıyan bir düzenlemeye gitti. Bu yeni düzenleme ile BES katılımcıları, birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını toplu olarak çekebilme hakkına sahip olacaklar. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.09.2023 08:52
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%50 BES kısmi para çekme şartları neler? BES’te yeni reform! Hangi durumlarda hak kaybı yaşanmaz?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), kısmen ödeme seçeneğiyle ilgili önemli bir adım attı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni düzenleme ile BES katılımcıları, sistemi terk etmeden özel şartlarda birikimlerine erişme olanağına sahip olacaklar. Artık katılımcılar, birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını toplu olarak çekebilecekler.

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%50 BES kısmi para çekme şartları neler? BES’te yeni reform! Hangi durumlarda hak kaybı yaşanmaz?

1-) Kimler kısmen çekim hakkından yararlanır?

Kısmen çekim hakkından yararlanmak için 5 yıldır BES'te olmak gerekiyor. Kısmen ödeme hakkını en az 5 yıl kullanmamış bir katılımcı, bu süre içinde, başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az 5 katı (şu anki rakama göre 67 bin TL) kadar katkı payı ödediği sözleşmesinden, yönetmelikte belirlenen hal ve koşullarda birikiminin yüzde ellisine kadar olan tutarın kısmen ödenmesi için başvurabilecek. Evlilik, konut satın alma, üniversite eğitimi ve doğal afet durumlarında BES kullanıcılarının kısmen çekim hakkı var.

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%50 BES kısmi para çekme şartları neler? BES’te yeni reform! Hangi durumlarda hak kaybı yaşanmaz?

Katılıcımlar kısmen ödeme alma hakkını, kısmen ödeme tarihinden itibaren üç yıl içinde; emeklilik, vefat veya maluliyet halleri hariç, kısmen ödemeye konu sözleşmesini sistemden çıkış işlemi ile sonlandırmayacağına dair taahhüt vermek şartıyla kullanabilir.

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%50 BES kısmi para çekme şartları neler? BES’te yeni reform! Hangi durumlarda hak kaybı yaşanmaz?

2-) Konut alımında haklar nasıl?

Konut alımında kendi adına en az yüzde elli sahiplik payını gösteren kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş tapu belgesinin bir nüshasını ibraz ederek başvurabilecek. Konut alımı için kısmen ödeme hakkından faydalanan katılımcı, başvuru tarihinden iki ay öncesine kadar veya kısmen ödeme tarihinden itibaren iki ay içinde aldığı konutun, kendi adına en az yüzde elli sahiplik payını gösteren kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş tapu belgesinin bir nüshasını ibraz ederek başvurabilecek. Konut alımı nedeniyle kısmi çekimde kısmen ödemeye konu tutarın yüzde 20'si oranında devlet katkısı da vatandaşa ödenecek.

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%50 BES kısmi para çekme şartları neler? BES’te yeni reform! Hangi durumlarda hak kaybı yaşanmaz?

3-) Evlilikte nasıl çekim yapılacak?

Evlilikte başvuru tarihinden önceki iki ay içinde veya kısmen ödeme tarihinden itibaren iki ay içinde evlendiğini gösteren e-Devlet üzerinden alınmış nüfus kayıt örneği ile başvuru belgelendirilecek. Evlilik nedeniyle kısmi çekimde kısmen ödemeye konu tutarın yüzde 20'si oranında devlet katkısı da vatandaşa ödenecek.