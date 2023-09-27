27 Eylül 2023, Çarşamba
%50 BES kısmi para çekme şartları neler? BES'te yeni reform! Hangi durumlarda hak kaybı yaşanmaz?
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), kısmen ödeme seçeneği ile katılımcıların birikimlerini daha fazla esneklikle yönetmelerine imkan tanıyan bir düzenlemeye gitti. Bu yeni düzenleme ile BES katılımcıları, birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını toplu olarak çekebilme hakkına sahip olacaklar. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 27.09.2023 08:52
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