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Ev hanımlarına müjde! Ortalama 3-4 saat çalışmayla, 1000 lira ödeme! İŞKUR evde paketleme başvuru...
Kadınların istihdamını artırmak ve iş hayatını katılımı için yeni projeler devreye sokuluyor. İŞKUR üzerinden verilen paketleme işi ile kadınların ev ekonomisine katkıda bulunması amaçlanıyor. Milyonlarca vatandaş, İŞKUR evde paketleme işinin detaylarını merak ediyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, İŞKUR evde paketleme başvuru nasıl ve nereden yapılır? Çalışma saatleri nasıl?
Giriş Tarihi: 12.04.2021 17:29
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