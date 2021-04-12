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Haberler Galeri Ev hanımlarına müjde! Ortalama 3-4 saat çalışmayla, 1000 lira ödeme! İŞKUR evde paketleme başvuru...

Ev hanımlarına müjde! Ortalama 3-4 saat çalışmayla, 1000 lira ödeme! İŞKUR evde paketleme başvuru...

Kadınların istihdamını artırmak ve iş hayatını katılımı için yeni projeler devreye sokuluyor. İŞKUR üzerinden verilen paketleme işi ile kadınların ev ekonomisine katkıda bulunması amaçlanıyor. Milyonlarca vatandaş, İŞKUR evde paketleme işinin detaylarını merak ediyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, İŞKUR evde paketleme başvuru nasıl ve nereden yapılır? Çalışma saatleri nasıl?

Giriş Tarihi: 12.04.2021 17:29
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Ev hanımlarına müjde! Ortalama 3-4 saat çalışmayla, 1000 lira ödeme! İŞKUR evde paketleme başvuru...

Geçtiğimiz dönemde evde paketleme işi için başvurular oldukça talep görmüştü. Kadınların istihdamı ve iş hayatına katılımını artırmak amacıyla evde paketleme projesi büyük ilgi görüyor. Kadınların ev ekonomisine katkıda bulunması için İŞKUR paketleme işi için başvurular kabul ediliyor. Milyonlarca vatandaş ek gelir elde edebilmek için İŞKUR paketleme işi için başvuru ekranı ve şartlarını merak ediyor. İşte, İŞKUR evde paketleme başvuru nereden ve nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev hanımlarına müjde! Ortalama 3-4 saat çalışmayla, 1000 lira ödeme! İŞKUR evde paketleme başvuru...

Milyonlarca kişiye iş fırsatı sunan İŞKUR ev hanımlarına da destek olmak ve maddi gelir sağlamak amacıyla evde paketleme işi için başvurular alıyor. İŞKUR evde paketleme işine başvurmak isteyen kadınlar günde kaç saat çalışacaklarını, alternatiflerin neler olduğunu, İŞKUR evde paketleme işi başvurusunun nasıl yapıldığını merak ediyor ve araştırıyor. Kadınların çalışma hayatına evlerinden de dahil olmasını sağlayacak bu iş alternatifi hakkında merak edilenler…

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Ev hanımlarına müjde! Ortalama 3-4 saat çalışmayla, 1000 lira ödeme! İŞKUR evde paketleme başvuru...

İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Söz konusu proje kapsamında ev kadınları, nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama, cetvel seti hazırlama, küpe arkası takma, takı tasarımı, tırnak kutulama, mandal montajı, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma, gibi işler yapacak. Günlük ortalama 3-4 saat çalışmayla, 1000 lira üzeri gelir elde edilebilecek.

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Ev hanımlarına müjde! Ortalama 3-4 saat çalışmayla, 1000 lira ödeme! İŞKUR evde paketleme başvuru...

EVDE ÇORAP PAKETLEME NASIL YAPILIR?

Evde ek iş olarak çorap paketleme işi çok kolay bir iştir. Firmanın istediği şekilde verilen çorapları paketlere standart bir şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Evinizde böyle bir iş yaparak tüm ailenizle çalışabilirsiniz. Eğer öğrenci iseniz bu işi yaparak ek harçlık çıkarabilirsiniz.

Emekli iseniz maaşınıza destek olarak vaktinizi çorap paketleme ile geçirebilirsiniz. Böylece evinizden çıkmadan, oturduğunuz yerden, televizyon karşısında ve istediğiniz saatlerde çalışabilirsiniz. Evde çorap paketleme işi ile nasıl para kazanılır diye merak ediyorsanız tek yapmanız gereken

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Ev hanımlarına müjde! Ortalama 3-4 saat çalışmayla, 1000 lira ödeme! İŞKUR evde paketleme başvuru...

Bir tekstil firması ile anlaşarak belirli bir sayıda çorap almalısınız.

Haftalık ya da aylık olarak teslimat zamanı belirlemelisiniz.

Paketleme işlemini yaparak zamanında teslimat yapmalısınız.

Evde işveren firmalar teslimat aldıktan sonra paranızı nakit olarak iade edeceklerdir.