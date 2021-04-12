Binlerce aday bekliyor... Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? CTE 2021 Adalet Bakanlığı...

ADALET BAKANLIĞI İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı CTE sonuçları için gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Bir önceki alımlarda 2 haftalık süreç yaşanmıştı. Uygulamalı ya da sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarih hakkında bilgiler kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adalet Bakanlığı 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için başvurular 12 Mart'ta sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru sonuç tarihi gündem oldu.