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BitTorrent (BTT) yükselişi başladı mı? BTT coin ne zaman yükselişe geçecek? BTT Neflix anlaşması...
BitTorrent (BTT) yükselişi başladı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzmanlar BTT coin için analizlerini paylaşmaya başladı. Bittorent'in artışı için ilk sinyaller pazar günü gelmeye başladı. Yatırımcılar BTT ve Netflix arasında yapılacak anlaşmayı bekliyor. İşte, BitTorrent (BTT) yükselişi başladı mı? BTT coin ne zaman yükselişe geçecek? BTT Neflix anlaşması...
Giriş Tarihi: 12.04.2021 16:48
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