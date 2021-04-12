BitTorrent (BTT) yükselişi başladı mı? BTT coin ne zaman yükselişe geçecek? BTT Neflix anlaşması...

BTT'nin fiyatının bu kadar yüksek olmasının net tek bir nedeni yoktur, ancak olası açıklamalardan biri sahip olduğu güçlü teknik momentum olabilir, çünkü BitTorrent, yaklaşık 2 milyar kullanıcı tarafından kullanılan en popüler dosya paylaşım protokollerinden biridir.