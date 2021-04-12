12 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BitTorrent (BTT) yükselişi başladı mı? BTT coin ne zaman yükselişe geçecek? BTT Neflix anlaşması...

BitTorrent (BTT) yükselişi başladı mı? BTT coin ne zaman yükselişe geçecek? BTT Neflix anlaşması...

BitTorrent (BTT) yükselişi başladı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzmanlar BTT coin için analizlerini paylaşmaya başladı. Bittorent'in artışı için ilk sinyaller pazar günü gelmeye başladı. Yatırımcılar BTT ve Netflix arasında yapılacak anlaşmayı bekliyor. İşte, BitTorrent (BTT) yükselişi başladı mı? BTT coin ne zaman yükselişe geçecek? BTT Neflix anlaşması...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 16:48
  • 1
  • 9
BitTorrent BTT yükselişi başladı mı? BTT coin ne zaman yükselişe geçecek? BTT Neflix anlaşması...

BitTorrent (BTT) yükselişi başladı mı? BTT coin ne zaman yükselişe geçecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Protokol, dünya çapında kullanılan hemen hemen her torrent istemcisi tarafından kullanılmaktadır. BitTorrent Token BTT,% 2.45Tron blok zincirindeki bir TRC-10 belirtecidir. Yatırımcılar Bittorent ve Netflix arasında yapılacak anlaşmayı bekliyor. Uzmanlar tarafından gelen açıklamaları haberimizde derledik. İşte, BitTorrent (BTT) yükselişi başladı mı? BTT coin ne zaman yükselişe geçecek? BTT Neflix anlaşması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
BitTorrent BTT yükselişi başladı mı? BTT coin ne zaman yükselişe geçecek? BTT Neflix anlaşması...

BitTorrent, BTT kullanarak mevcut BitTorrent ağındaki ağ, bant genişliği ve depolama kaynakları için belirteç tabanlı bir ekonomi oluşturmayı amaçlamaktadır.

  • 3
  • 9
BitTorrent BTT yükselişi başladı mı? BTT coin ne zaman yükselişe geçecek? BTT Neflix anlaşması...

Yatırımcıların potansiyelini fark etmesiyle BTT fiyatı bir ayda neredeyse % 1000 arttı

BitTorrent jetonu, 5 Mart ve 5 Nisan arasında neredeyse% 1000'lik bir kazançla bu altcoin sezonunda en başarılı jetonlardan biriydi. Bu inanılmaz altcoin rallisi, 0,013830 $ ATH fiyatıyla sona erdi. Bununla birlikte, BTT, şu anda ATH fiyatının% 35'ten fazla altında işlem gördüğü için oldukça ağır bir düzeltmeyle karşı karşıya kaldı.

  • 4
  • 9
BitTorrent BTT yükselişi başladı mı? BTT coin ne zaman yükselişe geçecek? BTT Neflix anlaşması...

BTT'nin fiyatının bu kadar yüksek olmasının net tek bir nedeni yoktur, ancak olası açıklamalardan biri sahip olduğu güçlü teknik momentum olabilir, çünkü BitTorrent, yaklaşık 2 milyar kullanıcı tarafından kullanılan en popüler dosya paylaşım protokollerinden biridir.

  • 5
  • 9
BitTorrent BTT yükselişi başladı mı? BTT coin ne zaman yükselişe geçecek? BTT Neflix anlaşması...

Dünya çapında. BitTorrent'in verilerine göre, kullanıcılar halihazırda 200 milyondan fazla BTT cüzdanı oluşturdu, ancak çok sayıda BitTorrent kullanıcısı, BTT ekosisteminin büyümesi ve belirteç benimsemesi için hala bolca yer olduğunu gösteriyor.