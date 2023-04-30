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Haberler Galeri Ev Hanımlarına erken emeklilikte düğmeye basıldı! 15 yılın 3'te 1'i devletten! Primlere 1.067 TL indirim! 1-2-3-4-5 sayısına göre emeklilik yaşı düşecek!

Ev Hanımlarına erken emeklilikte düğmeye basıldı! 15 yılın 3'te 1'i devletten! Primlere 1.067 TL indirim! 1-2-3-4-5 sayısına göre emeklilik yaşı düşecek!

Yeni emeklilik sisteminde detaylar ortaya çıkarken gözler detaylara çevrildi. AK Parti seçim beyannamesi ile birlikte açıklanan yeni emeklilik sistemi heyecanlandırdı. Annelere çocuk sayısına göre emeklilik yaşı geriye çekilecek. Emeklilik reformunda bütçe çalışmaları da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. Ev hanımlarına emeklilik yolunda ise destek devletten! Primlerin 3'te 1'ini devlet karşılayacak. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2023 13:51
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Ev Hanımlarına erken emeklilikte düğmeye basıldı! 15 yılın 3’te 1’i devletten! Primlere 1.067 TL indirim! 1-2-3-4-5 sayısına göre emeklilik yaşı düşecek!

Ev hanımlarına erken emeklilik yolunun açılmasıyla birlikte detaylar araştırılmaya başlandı. Devlet tarafından sağlanacak olan prim desteği kolaylık sağlayacak. Ayrıca çalışan annelere çocuk sayısına göre erken emeklilik hakkı sağlanacak. Peki sistem nasıl işleyecek? Kadınlara yeni emeklilik sistemi detayları haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev Hanımlarına erken emeklilikte düğmeye basıldı! 15 yılın 3’te 1’i devletten! Primlere 1.067 TL indirim! 1-2-3-4-5 sayısına göre emeklilik yaşı düşecek!

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

23 yıllık sorun çözülerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme çıkarıldı ve uygulanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformunun işareti de verilmiş oldu. Yapılacak bu yeni düzenleme ileride de oluşabilecek tüm meseleleri kökünden çözecek bir reform olacak.

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Ev Hanımlarına erken emeklilikte düğmeye basıldı! 15 yılın 3’te 1’i devletten! Primlere 1.067 TL indirim! 1-2-3-4-5 sayısına göre emeklilik yaşı düşecek!

Özellikle kadınların ve annelerin öne çıktığı yeni emeklilik reformu, sosyal güvenlik sistemindeki birçok sorunu da çözmüş olacak.

*Ev hanımlarına prim desteği gelecek ve emeklilik yolu açılacak
*Anne olma ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşı geri çekilecek
*Bağ-Kur ve SSK arasındaki 1800 günlük prim günü küçük esnaflar için eşitlenecek
*EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için kademeli emeklilik

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Ev Hanımlarına erken emeklilikte düğmeye basıldı! 15 yılın 3’te 1’i devletten! Primlere 1.067 TL indirim! 1-2-3-4-5 sayısına göre emeklilik yaşı düşecek!

SON ŞEKLİNİ BAŞKAN ERDOĞAN VERECEK!

Teknik çalışmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüteceği dev emeklilik reformunda bütçe çalışmaları da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. Taslakların ortaya çıkması sonrası düzenlemeye son şeklini Başkan Erdoğan verecek.

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Ev Hanımlarına erken emeklilikte düğmeye basıldı! 15 yılın 3’te 1’i devletten! Primlere 1.067 TL indirim! 1-2-3-4-5 sayısına göre emeklilik yaşı düşecek!

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI

Çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için şu anda işletilen isteğe bağlı sigorta sistemi yeniden ele alınacak. Böylece ev kadınlarına daha kolay ve erken emeklilik hakkı tanınmış olacak. Bugün isteğe bağlı sigorta ile 15 yıl prim ödemesi gereken ev kadınlarının bu primlerinin 3'te 1'ini devlet ödeyecek.