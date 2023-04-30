HaberlerGaleriEv Hanımlarına erken emeklilikte düğmeye basıldı! 15 yılın 3'te 1'i devletten! Primlere 1.067 TL indirim! 1-2-3-4-5 sayısına göre emeklilik yaşı düşecek!
Ev Hanımlarına erken emeklilikte düğmeye basıldı! 15 yılın 3'te 1'i devletten! Primlere 1.067 TL indirim! 1-2-3-4-5 sayısına göre emeklilik yaşı düşecek!
Yeni emeklilik sisteminde detaylar ortaya çıkarken gözler detaylara çevrildi. AK Parti seçim beyannamesi ile birlikte açıklanan yeni emeklilik sistemi heyecanlandırdı. Annelere çocuk sayısına göre emeklilik yaşı geriye çekilecek. Emeklilik reformunda bütçe çalışmaları da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. Ev hanımlarına emeklilik yolunda ise destek devletten! Primlerin 3'te 1'ini devlet karşılayacak. İşte detaylar...