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Nisanın o günlerinde çalışanlara para yağacak! 3'lü ödeme hesaplarda! Haftalık izinlerle ilave %50! En az 1.134 TL...

Nisanın o günlerinde çalışanlara para yağacak. 3'lü ödeme alacak olan milyonlarca çalışan bu detayları bilmiyor. Resmi tatillerde çalışanlar bu yıl ekstra yevmiye ve haftalık izin eklenecek. İşçi için 4 günlük ilave ödeme hesabı çıktı buna göre ay sonunda en az 1.134,30 TL ceplerde olacak. İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 10:51
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Nisanın o günlerinde çalışanlara para yağacak! 3’lü ödeme hesaplarda! Haftalık izinlerle ilave %50! En az 1.134 TL...

Nisanın o günlerinde çalışanlara para yağacak. 3'lü ödeme alacak olan milyonlarca çalışan bu detayları bilmiyor. Resmi tatillerde çalışanlar bu yıl ekstra yevmiye ve haftalık izin eklenecek. İşçi için 4 günlük ilave ödeme hesabı çıktı buna göre ay sonunda en az 1.134,30 TL ceplerde olacak. İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nisanın o günlerinde çalışanlara para yağacak! 3’lü ödeme hesaplarda! Haftalık izinlerle ilave %50! En az 1.134 TL...

Ramazan Bayramı'nda birçok işçi mesai yaptı. Resmi tatillerde çalışanlar için ikinci bir yevmiye ödeniyor. Bu arada haftalık izin günü bayrama rastlayanlara ayrıca bir ödeme daha yapılıyor.

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Nisanın o günlerinde çalışanlara para yağacak! 3’lü ödeme hesaplarda! Haftalık izinlerle ilave %50! En az 1.134 TL...

Geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramı'nı idrak ettik. Dini ve milli bayramlar ülkemizde asal olarak resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatillerde çalışma yapılmıyor. Ancak birçok sektörde üretim ve işler devam ettiği için çalışma yapılması zorunlu hale geliyor. Bu yüzden bayramda çalışmak zorunda olanlar için bazı haklar da yasalarımızda düzenlenmiş durumda.

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Nisanın o günlerinde çalışanlara para yağacak! 3’lü ödeme hesaplarda! Haftalık izinlerle ilave %50! En az 1.134 TL...

Bir işçi eğer bayramda çalışırsa hem genel tatil gününde çalışmadan hak kazandığı bir günlük ücretini, hem de çalışması karşılığı bir günlük ücretini alır. Dolayısıyla toplamda iki günlük ücretine hak kazanmış olur. İşçiler genel tatil günlerinde bir saat bile çalışsalar, bir tam günlük ücretlerine hak kazanırlar. Dolayısıyla genel tatil gününün başladığı saatler içerisinde çalışması olan işçi çalıştığı sürenin ücretine değil, bir tam günlük ücretine hak kazanır.

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Nisanın o günlerinde çalışanlara para yağacak! 3’lü ödeme hesaplarda! Haftalık izinlerle ilave %50! En az 1.134 TL...

Ramazan bayramında resmi tatil olarak 3.5 günlük süre bulunuyor. Bu yıl arife günü 20 Nisan, Ramazan Bayramı da 21-23 Nisan tarihlerine denk geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bu yıl Ramazan Bayramı'yla kesişti. Yasal olarak işçilerin bayramda çalışma yapmaları zorunluluğu bulunmuyor.