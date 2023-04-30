HaberlerGaleriNisanın o günlerinde çalışanlara para yağacak! 3'lü ödeme hesaplarda! Haftalık izinlerle ilave %50! En az 1.134 TL...
Nisanın o günlerinde çalışanlara para yağacak! 3'lü ödeme hesaplarda! Haftalık izinlerle ilave %50! En az 1.134 TL...
Nisanın o günlerinde çalışanlara para yağacak. 3'lü ödeme alacak olan milyonlarca çalışan bu detayları bilmiyor. Resmi tatillerde çalışanlar bu yıl ekstra yevmiye ve haftalık izin eklenecek. İşçi için 4 günlük ilave ödeme hesabı çıktı buna göre ay sonunda en az 1.134,30 TL ceplerde olacak. İşte tüm detaylar...