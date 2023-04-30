HaberlerGaleri150 bin TL evlilik kredisi nasıl çekilir, hangi banka veriyor? 24 ay geri ödemesiz... Gençlere devlet destekli kredi ne zaman başlayacak?
150 bin TL evlilik kredisi nasıl çekilir, hangi banka veriyor? 24 ay geri ödemesiz... Gençlere devlet destekli kredi ne zaman başlayacak?
150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi nasıl alınır sorusunun cevabı merak konusu oldu. AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan 150 bin TL'lik kredi desteği ile ilgili detaylar araştırılıyor. Maddi sıkıntılar yüzünden kuracakları yuvaları erteleyen gençlere can suyu olacak olan destekle ilgili arama motorlarında "150 bin TL evlilik kredisi nasıl çekilir?" "Devlet destekli evlilik kredisi şartları ne?" soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...