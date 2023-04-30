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150 bin TL evlilik kredisi nasıl çekilir, hangi banka veriyor? 24 ay geri ödemesiz... Gençlere devlet destekli kredi ne zaman başlayacak?

150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi nasıl alınır sorusunun cevabı merak konusu oldu. AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan 150 bin TL'lik kredi desteği ile ilgili detaylar araştırılıyor. Maddi sıkıntılar yüzünden kuracakları yuvaları erteleyen gençlere can suyu olacak olan destekle ilgili arama motorlarında "150 bin TL evlilik kredisi nasıl çekilir?" "Devlet destekli evlilik kredisi şartları ne?" soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 15:40
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150 bin TL evlilik kredisi nasıl çekilir, hangi banka veriyor? 24 ay geri ödemesiz... Gençlere devlet destekli kredi ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle birlikte gençlerin gündem maddelerinden biri haline gelen 150 bin TL evlilik kredisinin detaylar araştırılıyor. 24 ay geri ödemesiz ve 48 aya kadar uzanan vade imkanıyla birlikte toplamda 72 aylık bir sürede gençler rahatça kredilerini ödeyebilecek. Peki devlet destekli evlilik kredisi nasıl çekilir, şartları neler?

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150 bin TL evlilik kredisi nasıl çekilir, hangi banka veriyor? 24 ay geri ödemesiz... Gençlere devlet destekli kredi ne zaman başlayacak?

AK Parti seçim beyannamesinde yer alan evlilik desteği milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak. Faizsiz destek için 2 yıl da geri ödemesiz dönem olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi sosyal yönü ile dikkatleri çekiyor.
Dezavantajlı kesimleri önceleyen aile kurumunu korumaya yönelik birçok tedbir de önümüzdeki dönemde devreye alınacak.

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150 bin TL evlilik kredisi nasıl çekilir, hangi banka veriyor? 24 ay geri ödemesiz... Gençlere devlet destekli kredi ne zaman başlayacak?

Bu noktada kadınlara erken emeklilik getirecek yıpranma hakkı ile prim desteği başlamış olacak. Ayrıca annelerin çalışma hayatında daha fazla yer almasını sağlayacak yeni modeller devreye alınacak. Bu gün uygulanan yarı zamanlı çalışmanın yanında anneler çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek istediklerinde esnek çalışma saatleri seçebilecek, ya da uzaktan çalışma modeline geçebilecek. Bu noktada esnek çalışma modellerinden babalar da anneler gibi yararlanabilecek. Evlat edinenler için de aynı şartlar geçerli olabilecek.

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150 bin TL evlilik kredisi nasıl çekilir, hangi banka veriyor? 24 ay geri ödemesiz... Gençlere devlet destekli kredi ne zaman başlayacak?

Yine evliliklerin kolaylaşması ve maddi sıkıntıların finansmanı için de yeni bir model getirilecek. Evlenecek çiftlere faizsiz evlilik kredisi imkanı getiriliyor. Böylece maddi sıkıntılar yüzünden evliliğini erteleyenler bu kaynağı kullanacak.

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150 bin TL evlilik kredisi nasıl çekilir, hangi banka veriyor? 24 ay geri ödemesiz... Gençlere devlet destekli kredi ne zaman başlayacak?

KİMLER YARARLANACAK

Destek evlenecek bütün çiftler için geçerli olacak. Burada genelde gençler hedef kitle olsa da hangi yaşta olursa olsun evlenenler destekten yararlanacak. Şu anda belirlenen miktar 150 bin lira. İleride şartlara göre bu miktarın artırılması da söz konusu olabilecek. Bu para faizsiz kredi olarak verilecek.