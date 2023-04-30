150 bin TL evlilik kredisi nasıl çekilir, hangi banka veriyor? 24 ay geri ödemesiz... Gençlere devlet destekli kredi ne zaman başlayacak?

KİMLER YARARLANACAK

Destek evlenecek bütün çiftler için geçerli olacak. Burada genelde gençler hedef kitle olsa da hangi yaşta olursa olsun evlenenler destekten yararlanacak. Şu anda belirlenen miktar 150 bin lira. İleride şartlara göre bu miktarın artırılması da söz konusu olabilecek. Bu para faizsiz kredi olarak verilecek.