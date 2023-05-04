04 Mayıs 2023, Perşembe
Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?
"EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm vergi borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası borçları, sosyal destek prim borçları, işsizlik sigortası prim borçları yapılandırma süreci vergi affıyla başladı. Peki, EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023?
Giriş Tarihi: 04.05.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 09:49
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