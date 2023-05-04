Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

"EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile 31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemlere ait borçlar kapsama dahil oldu. Yapılan düzenlemelerin ardından Bağ-Kur tescil affına yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023?