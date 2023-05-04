04 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

"EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm vergi borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası borçları, sosyal destek prim borçları, işsizlik sigortası prim borçları yapılandırma süreci vergi affıyla başladı. Peki, EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 09:49
  • 1
  • 13
Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

"EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile 31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemlere ait borçlar kapsama dahil oldu. Yapılan düzenlemelerin ardından Bağ-Kur tescil affına yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

BAĞ-KUR BORÇLARINA SİCİL AFFI ÇIKTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen vergi affı kanun teklifi TBMM'de görüşüldü ve geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

  • 3
  • 13
Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

Vergi affı paketinin içerisinde sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası prim borcu, SGK destek primi borçları, işsizlik sigortası primi borçları, idari para cezaları gibi prim borçları kapsam dahiline alındı.

  • 4
  • 13
Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

Vergi affı torba yasa kapsamında vergi cezaları, sigorta prim borçları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, trafik para cezaları, öğrenim kredisi borçları, idari para cezaları, işsizlik sigorta prim borçları, topluluk sigorta primi borçları, GSS prim borçları, SGK prim ve destek primi borçlarına yapılandırma hakkı tanındı.

  • 5
  • 13
Bağkur tescil affı olacak mı, var mı 2023? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren vergi affı paketinde Bağ-Kur prim borçlarına yapılandırma veya borçların silinmesine ilişkin bir madde bulunmuyor.