HaberlerGaleriEv hanımlarına emeklilik müjdesi! SGK'ya başvuran toplu ödeme alacak! Ev hanımlarına emeklilik desteği ne kadar, kaç TL? Çocuk sayısı 1,2,3,4...
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! SGK'ya başvuran toplu ödeme alacak! Ev hanımlarına emeklilik desteği ne kadar, kaç TL? Çocuk sayısı 1,2,3,4...
"Ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile Koruma Kalkanı Programı ile ev hanımlarına emeklilik desteği sağlanacağını açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın müjdesi sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Projenin detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından duyuruldu. SGK'ya başvurana toplu ödeme yapılacak. Peki, ev hanımlarına emeklilik başvurusu başladı mı, şartları neler? İşte, haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 27.05.2023 12:28Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 12:31