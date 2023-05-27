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Haberler Galeri Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! SGK'ya başvuran toplu ödeme alacak! Ev hanımlarına emeklilik desteği ne kadar, kaç TL? Çocuk sayısı 1,2,3,4...

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! SGK'ya başvuran toplu ödeme alacak! Ev hanımlarına emeklilik desteği ne kadar, kaç TL? Çocuk sayısı 1,2,3,4...

"Ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile Koruma Kalkanı Programı ile ev hanımlarına emeklilik desteği sağlanacağını açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın müjdesi sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Projenin detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından duyuruldu. SGK'ya başvurana toplu ödeme yapılacak. Peki, ev hanımlarına emeklilik başvurusu başladı mı, şartları neler? İşte, haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 27.05.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 12:31
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Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! SGK’ya başvuran toplu ödeme alacak! Ev hanımlarına emeklilik desteği ne kadar, kaç TL? Çocuk sayısı 1,2,3,4...

Ev hanımlarına erken emeklilik fırsatı! Ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mejdenin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A haber canlı yayında ev hanımlarınına verilecek olan desteğe yönelik açıklamalarda bulundu. Peki, ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte, konuya dair merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! SGK’ya başvuran toplu ödeme alacak! Ev hanımlarına emeklilik desteği ne kadar, kaç TL? Çocuk sayısı 1,2,3,4...

Başkan Erdoğan ev hanımlarına emeklilik müjdesini verirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu hakkında detaylı bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

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Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! SGK’ya başvuran toplu ödeme alacak! Ev hanımlarına emeklilik desteği ne kadar, kaç TL? Çocuk sayısı 1,2,3,4...

DERYA YANIK DETAYLARI AÇIKLADI!

A Haber canlı yayınına katılan Bakan Derya Yanık daha önce Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen ev hanımları için emeklilik fırsatına dair detayları paylaştı.

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Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! SGK’ya başvuran toplu ödeme alacak! Ev hanımlarına emeklilik desteği ne kadar, kaç TL? Çocuk sayısı 1,2,3,4...

3'TE 1'İNİ DEVLET ÖDEYECEK!

Bakan Yanık yaptığı açıklamada; "Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek." sözlerine yer verdi.

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Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! SGK’ya başvuran toplu ödeme alacak! Ev hanımlarına emeklilik desteği ne kadar, kaç TL? Çocuk sayısı 1,2,3,4...

Bakan Derya Yanık, yapılacak çalışmanın önemine de dikkat çekti:

''Ev kadınlarının emekliliği konusu da aslında bizim aileye ve aile kurumunun sosyal tarafına da kamusal tarafına da ne kadar önem verdiğimizi gösteren bir tutum."