Emekliye 2500 TL promosyon müjdesi! QNB Finansbank, TEB, İNG, Garanti emekli promosyonu ne kadar?

Emekliye promosyon uygulaması 2017 yılında ilk kez uygulanmaya başlandı. Daha öncelerinde memurlara ödenen ücretler, Takvim Gazetesi'nin gündeme getirmesi sonrası emeklilere de ödenmeye başlamıştı. Bankalar ilk zamanlar emeklileri maaş müşterisi yapabilmek için adeta yarış içine girdi ve promosyonlar havada uçuştu. İlerleyen zamanlarda ise promosyon ücretleri artmayınca cazibe yitirildi. Ancak 2020 yılı promosyon açısından emeklilerin yüzünü güldürecek. 2017'de ortaya çıkan promosyon uygulamasında 3 yıllık anlaşmalar Mart ayında doluyor. Türkiye Bankalar Birliği ile SGK arasındaki emekli promosyon görüşmesi Şubat ayında yapılacak. Emeklileri temsilen TÜED masada olmak istiyor. Sıcak gelişmeler yaşanırken bankalardan da promosyon atakları gelmeye başladı. Bankalar daha fazla maaş müşterisi elde etmek için çıtayı oldukça yukarı çıkardı. Şartları yerine getiren emeklilere 2500 TL promosyon kazanma hakkı veriliyor. Peki, QNB Finansbank, TEB, İNG, Garanti emekli promosyonu ne kadar? İşte emekli promosyon ödemesi ile ilgili tüm detaylar...

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