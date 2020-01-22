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Emekliye 2500 TL promosyon müjdesi! QNB Finansbank, TEB, İNG, Garanti emekli promosyonu ne kadar?

Emekliye promosyon uygulaması 2017 yılında ilk kez uygulanmaya başlandı. Daha öncelerinde memurlara ödenen ücretler, Takvim Gazetesi'nin gündeme getirmesi sonrası emeklilere de ödenmeye başlamıştı. Bankalar ilk zamanlar emeklileri maaş müşterisi yapabilmek için adeta yarış içine girdi ve promosyonlar havada uçuştu. İlerleyen zamanlarda ise promosyon ücretleri artmayınca cazibe yitirildi. Ancak 2020 yılı promosyon açısından emeklilerin yüzünü güldürecek. 2017'de ortaya çıkan promosyon uygulamasında 3 yıllık anlaşmalar Mart ayında doluyor. Türkiye Bankalar Birliği ile SGK arasındaki emekli promosyon görüşmesi Şubat ayında yapılacak. Emeklileri temsilen TÜED masada olmak istiyor. Sıcak gelişmeler yaşanırken bankalardan da promosyon atakları gelmeye başladı. Bankalar daha fazla maaş müşterisi elde etmek için çıtayı oldukça yukarı çıkardı. Şartları yerine getiren emeklilere 2500 TL promosyon kazanma hakkı veriliyor. Peki, QNB Finansbank, TEB, İNG, Garanti emekli promosyonu ne kadar? İşte emekli promosyon ödemesi ile ilgili tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 22.01.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 10:00
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Emekliye 2500 TL promosyon müjdesi! QNB Finansbank, TEB, İNG, Garanti emekli promosyonu ne kadar?

Emekliye promosyon müjdesi geldi. Bankaların 2017 yılında uygulamaya koyduğu promosyon ödemelerinde ilk anlaşma süresi doldu. 3 yıllık anlaşmalar ile emeklilerin maaşları banka değişikliğine uğramıştı. Emeklilere o dönem 300 ile 450 TL arasında ödemeler yapılmıştı. Zamanla promosyon ödemeleri cazibesini yitirdi. Bankalar müşteri yarışını durağanlaştırdı. Ancak 2020 yılında maaş müşterilerinin yeniden başka bankalara gidebilecek olması bankaları harekete geçirdi. 300 milyar TL gibi bir pasta ortada bulunuyor. Devlet yalnızca emekli bayram ikramiyeleri için 20 milyarı aşan ödeme yapıyor. Paraları sisteme çekmek isteyen bankalar kasanın ağzını açtı. Emeklilere art arda teklifler sunuluyor. Emeklilerin 2500 TL promosyon kazanma şansı var. Peki, QNB Finansbank, TEB, İNG, Garanti emekli promosyonu ne kadar? İşte emekli promosyon ödemesi ile ilgili tüm detaylar...

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Emekliye 2500 TL promosyon müjdesi! QNB Finansbank, TEB, İNG, Garanti emekli promosyonu ne kadar?

ŞUBAT'TA YENİ PROMOSYONLAR İÇİN TOPLANILACAK

Emekli promosyon ödemeleri 2017 yılında ilk kez yapıldı. Ödemelerin üçüncü yılı bu yıl Mart ayında dolacak. Türkiye Bankalar Birliği ve SGK yeni protokol için Şubat ayında masaya oturacak. Emekliler görüşmeleri heyecanla bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği, emeklileri temsilen masada olmak istediğini açıkladı.

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Emekliye 2500 TL promosyon müjdesi! QNB Finansbank, TEB, İNG, Garanti emekli promosyonu ne kadar?

BANKALAR DAYATMA YAPABİLİR, İZİN VERMEYİN

A Haber ekranlarında promosyon ile ilgili en güncel ve doğru bilgileri aktaran Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emeklilere bazı dayatmalar yapıldığını söyledi. Emeklilerin acele etmemesini ve yeni teklifleri beklemesini söyleyen Erdem, "Promosyon teklifleri sırasında kart kullanımı, fatura ödeme talimatı istenebiliyor. Bunlara dikkat edin." dedi.

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Emekliye 2500 TL promosyon müjdesi! QNB Finansbank, TEB, İNG, Garanti emekli promosyonu ne kadar?

13 MİLYON EMEKLİYE 300 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Yaklaşık 13 milyon emekliye geçen yıl aylıkları karşılığında 300 milyar lira civarında ödeme yapan SGK'nin emeklilere bu yıl 350 milyar lira aylık ödemesi öngörülüyor.

Kurum, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında da emeklilere 21,4 milyar lira ödeme yapmıştı.

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Emekliye 2500 TL promosyon müjdesi! QNB Finansbank, TEB, İNG, Garanti emekli promosyonu ne kadar?

BANKALAR TEKLİFLERİ ARTTIRIYOR

Emekliye promosyon teklifi için bankalar el arttırmaya devam ediyor. 1250 TL'yi bulan promosyon teklifleri ek müşteri getirilmesi durumunda 2500 TL'ye çıktı. Sizler için bankaların promosyon tekliflerini derledik. İşte en yüksek promosyon teklifi veren bankalar...